Бизнес LG по производству смартфонов никому не нужен. Переговоры о продаже сорваны, производство на грани закрытия

LG может полностью прекратить выпуск своих смартфонов из-за рухнувшего спроса на них. Изначально она планировала оптимизировать свое мобильное подразделение или продать его и даже вела переговоры с не имеющим отношения к смартфонам автогигантом Volkswagen и вьетнамской компанией Vingroup JSC (производит смартфоны с 2018 г. под брендом Vsmart), но они сорвались. Судьба бизнеса определится в начале апреля 2021 г.

Смартфоны LG уйдут в прошлое

Компания LG стала на несколько шагов ближе к закрытию собственного бизнеса по производству смартфонов. По информации издания DongA Ilbo, LG почти отказалась от планов по его продаже, о чем ему сообщил неназванный источник в сфере электронной промышленности.

Как сообщал CNews, LG задумала избавиться от смартфонного бизнеса еще в конце января 2021 г. – об этом прямым текстом сообщил работникам компании гендиректор LG Квон Бонг-Сок (Kwon Bong-seok) в своем электронном письме. Однако на тот момент надежда на его дальнейшее развитие еще теплилась, и в письме упоминались два варианта исхода – LG могла уменьшить объемы производства, но при этом сохранить бизнес за собой, или продать его тому, кто предложит большую сумму. О полном сворачивании речи тогда не было.

Переговоры сорвались

DongA Ilbo пишет, что LG действительно вела переговоры по продаже своего мобильного подразделения, но, как выяснилось, она искала покупателей вовсе не среди своих прямых конкурентов. Заинтересовавшихся компаний оказалось всего две, и одна из них вовсе не имеет никакого отношения к рынку мобильных средств связи.

Первый претендент на покупку – это немецкий концерн Volkswagen AG, направление деятельности которого – производство автомобилей. В его состав входят компании Audi, Skoda, Porsche и ряд других популярных автомобильных брендов, но никак не производители карманных гаджетов.

Желающих дать вторую жизнь смартфонам LG так и не нашлось

Вторая заинтересовавшаяся активами LG компания – это Vingroup Joint Stock Company (Vingroup JSC) из Вьетнама. Это крупное акционерное общество, основанное в 1993 г. и занимающееся, в числе прочего, недвижимостью, розничной торговлей и оказанием целого спектра услуг. Рынок смартфонов Vingroup JSC открыла для себя лишь в 2018 г. – она запустила продажи мобильников преимущественно начального уровня под собственным брендом Vsmart. CNews писал, что в России аппараты этой марки появились в октябре 2019 г. по цене от 5000 руб. до 15 тыс. руб.

По данным DongA Ilbo, переговоры LG с обоими потенциальными покупателями успехом не увенчались. О причинах их прекращения источники издания не сообщают.

Вопрос решится очень скоро

На момент публикации материала руководство LG не комментировало информацию о грядущем закрытии мобильного подразделения. Между тем, компания до сих пор не представила ни одного топового смартфона 2021 модельного года, в том числе и ни одного флагманского на процессоре Qualcomm Snapdragon 888, хотя такие аппараты имеются сейчас у большинства крупных производителей – Xiaomi, Samsung и др.

В публикации DongA Ilbo сказано, что решение о судьбе мобильного бизнеса LG станет известно в ближайшие несколько недель. Компания может озвучить его в первых числах апреля 2021 г.

Непопулярные смартфоны

По подсчетам The Korea Times, мобильный бизнес LG несет операционные убытки в течение 23 кварталов подряд. Их суммарный объем составляет на январь 2021 г., без учета показателей за IV квартал 2020 г., около 5 трлн корейских вон или около $4,55 млрд.

LG давно не входит в топ-5 крупнейших производителей смартфонов по объему продаж. Согласно статистике Canalys, в IV квартале 2020 г. ей пришлось делить 29% рынка вместе с десятками других производителей со всего земного шара.

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Остальные 71% поделили между собой пять компаний, и наибольшая доля досталась Apple – 23%. На втором месте – Samsung (17%), затем Xiaomi (12%), за ней следует Oppo (10%), а замыкает первую пятерку компания Vivo с ее 9% мирового рынка.

Для сравнения, во II квартале 2014 г. LG присутствовала в топ-5 лидеров рынка смартфонов, хотя и на пятой строчке (статистика IDC). У нее была 4,9-процентная его доля, а впереди нее были Lenovo (5,4%), Huawei (6,9%), Apple (11,9%) и Samsung (25,2%).

LG не одинока

Не только компания LG может лишиться части бизнеса из-за непопулярности продукции. Например, в мае 2016 г. без производства смартфонов осталась корпорация Microsoft – в сентябре 2013 г. она купила мобильное подразделение Nokia за $5,4 млрд и стала выпускать смартфоны на платформе Windows Phone, интерес у покупателей и разработчиков ПО не пробудившие. В итоге весной 2016 г. Microsoft продала активы Nokia финской HMD Global всего за $350 млн.

Двумя годами ранее, в феврале 2014 г., японская Sony продала собственное производство ноутбуков Vaio японскому инвестиционному фонду Japan Industrial Partners (JIP). Новый владелец сохранил бренд и до сих пор выпускает под ним ноутбуки, но Sony отношения к ним больше не имеет, да и сами они продаются в очень ограниченном числе стран.

В марте 2019 г. свою несостоятельность показал и мобильный бизнес Sony. Компания закрыла его в рамках реорганизации и присоединила к новому подразделению Electronics Products & Solutions с новым руководителем Шигеки Ишизукой (Shigeki Ishizuka).

В августе 2020 г. производство мобильных ПК полностью свернула еще одна японская компания – Toshiba. CNews писал, что она продала свое компьютерное подразделение компании Sharp, которая и занимается теперь выпуском лэптопов под брендом Dynabook, еще не так давно принадлежавшим Toshiba. Сама Toshiba больше не намерена возвращаться на рынок ПК, хотя присутствовала она на нем с 1985 г.

В июне 2020 г. c рынка выжили легендарного японского производителя фотоаппаратов – компанию Olympus. Из-за падения спроса на фототехнику на фоне популярности смартфонов и последовавшего за этим снижения доходов она решила продать свой бизнес, который развивала почти 80 лет, все тому же японскому инвестфонду JIP, выкупившему у Sony бренд Vaio и производство ноутбуков.