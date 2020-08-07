Ноутбуков Toshiba больше не будет. Компания полностью ушла с рынка

Toshiba полностью свернула производство мобильных ПК и больше не вернется к их выпуску. На этом рынке Toshiba появилась в 1985 г. в числе первых, в 2018 г. она продала свое компьютерное подразделение компании Sharp, которая и займется выпуском лэптопов под брендом Dynabook, еще не так давно принадлежавшим Toshiba.



Ушла эпоха

Компания Toshiba заявила о своем окончательном уходе с рынка мобильных компьютеров. Она полностью прекращает их производство, хотя именно с нее, по ее собственному утверждению и началось развитие рынка ноутбуков.

Toshiba продала свое компьютерное подразделение Toshiba Client Solutions компании Sharp. Сперва она передала ей 80,1-процентную долю в нем, получив за это 4 млрд иен или порядка $37,9 млн. Эта часть сделки была закрыта 1 октября 2018 г.

В конце июня 2020 г. стороны инициировали вторую часть по передаче Sharp оставшихся 19,9% Toshiba Client Solutions – все ее условия были выполнены в начале августа 2020 г. Размер суммы, выплаченный Sharp за эту долю, на момент публикации материала не раскрывалась. За четыре года до этого, в начале 2016 г., компания, как сообщал CNews, покинула европейский рынок компьютеров.

Дальнейшая судьба компьютерного бизнеса Toshiba

В апреле 2019 г., спустя полгода после завершения первой части сделки, Sharp сообщила о переименовании подразделения Toshiba Client Solutions. В качестве нового названия была выбрана торговая марка Dynabook, которую Toshiba продвигала и развивала преимущественно в Японии, уделяя рынкам других стран мало внимания. Первый ноутбук под маркой Dynabook Toshiba выпустила в Японии в 1989 г.

Ноутбуки с логотипом Toshiba на корпусе остались в прошлом

Переименование Toshiba Client Solutions в Dynabook носило глобальный характер. Новое название Sharp продвигает во всех регионах и странах присутствия, включая Северную Америку и Европу.

Сообщив о передаче 100-процентной доли своего компьютерного подразделения компании Sharp, Toshiba заявила, что бренд Dynabook теперь будет использоваться для выпуска широкого спектра устройств, в том числе и ноутбуков. В сентябре 2019 г. CNews писал, что в планы Sharp входит выпуск под этим названием даже линейки серверов. Однако сама Toshiba разработке и серверов, и ноутбуков причастна уже не будет. Все остальные линейки ее мобильных ПК, включая Satellite и Portege, прекратят существование.

Почему ушла Toshiba

Причины своего ухода из бизнеса компания не раскрывает, однако это может быть связано с низким спросом на ее продукцию: как пишет ресурс Fortunly, по итогам 2018 г. Toshiba не вошла даже в пятерку мировых производителей компьютеров – первые пять мест, в порядке убывания, занимали компании Lenovo, HP, Dell, Apple и Acer. Toshiba не оказалось и на шестой строчке, которую заняла Asus.

По результатам II квартала 2020 г. расстановка сил на мировом рынке ПК, включающем настольные и мобильные компьютеры, практически не изменилась: на первом месте, по статистике исследовательской компании IDC, была HP с долей 25%, на втором – Lenovo (24,1%), на третьем – Dell (16,6%). За ней следовали Apple (7,7%) и Acer (6,7%), а остальные компании, включая Toshiba, делили между собой оставшиеся 19,8% рынка.

Ноутбуки Toshiba спросом не пользуются

Предположение о том, что Toshiba вышла из бизнеса по производству ноутбуков из-за усилившегося натиска компаний-лидеров, высказал и ресурс Gadgets 360. Сама Toshiba не подтверждает, но и не опровергает это.

Сама Toshiba называет себя «пионером рынка ноутбуков». По ее утверждению, именно она выпустила первый пользовательский мобильный ПК, и это был Toshiba T1100, вышедший в 1985 г.

План выполнен

Сворачивание производства мобильных ПК – это не сиюминутное желание руководства Toshiba, а давно спланированный ход. Как сообщал CNews, впервые об этом компания задумалась еще в декабре 2015 г.

Toshiba планировала полностью покинуть компьютерный бизнес, и сделать это она собиралась в два этапа. Первый заключался в выделении ее подразделения по выпуску ПК под названием Toshiba Client Solutions в отдельную компанию, а в рамках второго этапа эту компанию она хотела продать одному из конкурентов.

По состоянию на конец 2015 г. покупатель известен не был – эксперты предполагали, что им станет японская Fujitsu, но та сама продала собственный компьютерный бизнес китайской Lenovo. CNews писал, что данная сделка состоялась в ноябре 2017 г.

Также высказывались предположения о продаже «ноутбучного» бизнеса Toshiba японской Vaio. которая была создана на базе проданных активов Sony в начале 2014 г. В итоге лишь одно предположение аналитиков сбылось – Toshiba нашла покупателя в Японии, но случилось это лишь в 2018 г.

35 лет на рынке

Захват рынка мобильных ПК Toshiba начала в 1985 г. с выпуска лэптопа T1100 стоимостью $1900 (эквивалентно $4,514 в 2020 г., 331,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 7 августа 2020 г.). В составе лэптопа были процессор Intel 80C88 на частоте 4,77 МГц (мегагерц), 256 КБ памяти (расширялась до 512 КБ) и монохромный экран с разрешением 640х200 пикселей. Весил этот «мобильный» ПК 4,1 кг.

Toshiba T1100

За 35 лет компания Toshiba запустила несколько линеек мобильных ПК, помимо Dynabook, многие из которых были представлены и в России. В их число входят серии Portege, Libretto, Mini, Tecra и две наиболее популярные серии – Satellite и Satellite Pro, в которую входят десятки моделей. Также список серий включает и Qosmio – к примеру, в конце августа 2011 г. Toshiba привезла в Россию модель Qosmio F750-113 с 4-ядерным процессором Intel Core i7-2630QM, видеоадаптером Nvidia GeForce GT 540M с 2 ГБ выделенной памяти, 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском на 640 ГБ и Full HD-экраном на 15,6-дюйма c LED-подсветкой.