С рынка выжили легендарного производителя фотоаппаратов

Olympus готовится покинуть рынок фотоаппаратов, на котором присутствует с 1934 г., из-за падения спроса на них на фоне популярности смартфонов. Свой бизнес она продаст японскому инвестфонду JIP, который в 2014 г. выкупил у Sony бренд VAIO и производство ноутбуков.

Закат эпохи

Компания Olympus сообщила о скором уходе с рынка фотоаппаратов, которые выпускает с 1936 г., и продаже этой части своего бизнеса (подразделение Olympus Imaging Corp.). На протяжении последних нескольких лет она, пишет The Verge, испытывала трудности в этом сегменте в связи с общемировым падением спроса на фотокамеры, однако упорно опровергала любую информацию о возможном своем уходе.

Снижение интереса к фотоаппаратам как к отдельным устройствам прослеживается и по доходу, который они приносили Olympus в последние несколько лет. По данным The Wall Street Journal, если в 2007 г. копания получала с их продаж в пределах $3 млрд, то по итогам 2019 г. она смогла заработать на них приблизительно $400 млн.

Olympus более не заинтересована в производстве фотоаппаратов

Сама компания объясняет свой уход с рынка невозможностью конкурировать со смартфонами, поскольку все больше людей предпочитают фотографировать именно на них.

Покупатель найден

На момент публикации Olympus уже определилась, кому передаст свой фотобизнес. Он перейдет японскому инвестиционному фонду Japan Industrial Partners (JIP), располагающему опыт по покупке некогда прибыльного бизнеса крупной компании.

В начале 2014 г. CNews писал, что JIP стал владельцем бренда VAIO, изначально принадлежавшего компании Sony. Под ним она выпускала ноутбуки премиум-класса, и продавались они по всему миру, включая Россию.

По состоянию на 2020 г. бренд VAIO по-прежнему существует, однако новые модели мобильных ПК с некогда узнаваемым логотипом в настоящее время выходят достаточно редко. Кроме того, JIP в значительной степени уменьшил географию их распространения – в России, к примеру, они больше не продаются.

Соглашение между Olympus и JIP на момент публикации материала подписано не было – оно должно состояться в конце сентября 2020 г., без указания точной даты. Пока что JIP и Olympus подписали только договор о намерениях. Стороны планируют выполнить все условия сделки, которым будет предшествовать проверка японских регуляторов, в течение IV квартала 2020 г.

Будущее туманно

Финансовую часть сделки по продаже фотобизнеса Olympus японскому инвестфонду JIP стороны не раскрывают. Неизвестно также, планирует ли Olympus после продажи своего фотоподразделения сохранять долю в нем. Sony, к примеру, по условиям сделки с JIP, владеет 5-процентной долей в VAIO.

The Vegre пишет, что JIP намерен применить опыт по оптимизации бизнеса, полученный при попытках «оживить» VAIO, и на своем будущем приобретении. Фонд намерен значительно упростить фотобизнес Olympus, но не уточняет, как именно он планирует это сделать. По словам его представителей, продажа существующих и разработка новых камер продолжатся, бренды OM-D и Zuiko будут сохранены, однако никакой конкретики в отношении вопроса технической поддержки устройств, купленных и находящихся на гарантии, они не дали, как и не сообщили, как поступят со штатом сотрудников фотоподразделения Olympus.

Предпосылки к продаже бизнеса

Впервые о стремлении руководства Olympus избавиться от бизнеса по производству камер, как сообщал CNews, стало известно в конце марта 2019 г. Эту информацию со ссылкой на свои источники внутри компании распространило японское издание Business Journal Japan, однако руководство Olympus выступило с опровержением.

Между тем, в ноябре 2019 г. издание Bloomberg писало, что фотобизнес приносит Olympus менее 6% продаж, и что у него самая низкая маржинальность наряду с самими низкими темпами роста на фоне других сфер деятельности компании. В конце ноября 2019 г. исполнительный директор Olympus Ясуо Такеучи (Yasuo Takeuchi) вновь заявил, что продажа подразделения потребительских камер не входит в планы компании. В то же время вице-президент компании по маркетингу и продажам Акихико Мурата (Akihiko Murata) не была столь уверена в этом. В интервью Engadget она заявила: «Мы хотим сказать нашим пользователям: “пожалуйста, рассчитывайте на нас”».

84 года истории и возвращение к истокам

Olympus в 2020 г. отмечает 101 год со дня основания. Между тем, на рынок фототехники она вышла лишь в 1934 г., и начала она с производства объективов для фотоаппаратов. До этого, с 1919 г. по 1934 г. компания выпускала только термометры и микроскопы.

Свою первую фотокамеру, названную Semi-Olympus I, Olympus выпустила уже в 1936 г. Сейчас Olympus входит в число крупнейших производителей фототехники – на японском рынке она три года подряд, с 2015 г. по 2017 г. включительно, удерживала первое место в сегменте беззеркальных камер. Лишь в 2018 г. она уступила лидерство компании Canon.

C 2004 г. компания ведет два направления бизнеса – подразделение Olympus Imaging Corp. Занимается разработкой и производством биноклей, диктофонов, фотокамер, а в сферу деятельности Olympus Medical Systems Corp. входит производство и продажи медицинских систем. После продажи фотоподразделения компания, пишет Engadget, намерена сосредоточиться на выпуске медоборудования.