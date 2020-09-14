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В России начинаются продажи доступного смартфона Vsmart Joy 3+ с NFC. Цена

Техника
, Текст: Владимир Бахур

VinSmart представила смартфон Vsmart Joy 3+. Производитель учёл главные потребности российских потребителей и поэтому новинка оснащается мощным восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 632, NFC, батареей на 5000 мАч, безрамочным экраном 6,5 дюймов и 4 ГБ оперативной + 64 ГБ постоянной памятью с возможностью расширения за счет microSD.

Тройная камера с функцией AI позволяет получать хорошие снимки даже в темное время суток. 13 Мп основной модуль, 8 Мп широкоугольный и 2 Мп модуль для создания эффекта боке.

Благодаря аккумулятору 5000 мАч, можно выжать из смартфона максим автономности, а именно до 143 часов непрерывного прослушивания музыки, 25 часов просмотра видео на YouTube или 48 часов непрерывных разговоров. Стандарт Qualcomm Quick Charge 3.0 18 Вт, позволяет быстро зарядить телефон.

Vsmart Joy 3+ работает на вьетнамской операционной системе VOS 3.0, которая объединяет простоту Android 10 и собственные разработки компании VinSmart. Оптимизация интерфейса: группировать иконки и оптимизировать расположение элементов можно в пару тапов по экрану.

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Функция управления жестами: переключится между приложениями или посмотреть список открытых можно привычными жестами.Улучшенная безопасность: смартфон понимает, смотрите ли вы на экран — при отводе взгляда пользователя, девайс закрывает личный контент фиктивным изображением.

Специально для российских пользователей в Joy 3+ добавлен модуль NFC, платить смартфоном стало проще.

Vsmart Joy 3+ будет поставляться в Россию в трех актуальных цветах: черный оникс, пурпурный топаз и белый перламутр. Предварительная розничная цена Joy 3+ составит 9 990 руб.

Первые три дня покупатели Joy 3+ смогут воспользоваться специальным ценовым предложением. Смартфон будет доступен у партнеров компании VinSmart: Ситилинк, Tmall, OZON, Беру.ру, Wildberries, Goods, Online-trade.ru, Ростелеком и у региональных розничных партнеров.

Смартфон имеет расширенную гарантию 18 месяцев, 30 дней на обмен товара и поддерживает обновления Android и патчей безопасности в течении двух лет.

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