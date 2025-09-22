В Китае робот-гуманоид впервые поступил в докторантуру престижного творческого вуза по специальности «Дизайн цифровых представлений»

Гуманоидный робот в сентябре 2025 г. был принят в качестве первого робота-студента в докторантуру Шанхайского театрального института. В течение следующих четырех лет он будет учиться по специальности «Дизайн цифровых представлений» на факультете сценических искусств. Проект направлен на разработку экспериментальных методов обучения в таких направлениях, как мультимодальное взаимодействие, художественное самовыражение и когнитивный рост.

Обучение робота-гуманоида

Гуманоидный робот Xueba 01, или «Сюэба 01», стал первым роботом-студентом в докторантуре Шанхайского театрального института (ШТИ), пишет «Синьхуа». Китайское научное учреждение исследует возможность объединить искусство и технологии.

Нового робот-студента зовут «Сюэба 01» — на китайском сленге так называют круглых отличников с выдающимися результатами и широким кругозором. С людьми робот общается на мандаринском китайском. За счет силиконовой кожи у него более выразительная мимика. Рост робота 1,75 м, вес 32 кг.

Шанхайский театральный институт — это высшее учебное заведение в Китае, которое специализируется на подготовке кадров для театральной, кино-, теле- и музыкальной индустрии. Он предлагает в 2025 г. программы обучения по таким направлениям, как актерское мастерство, режиссура, сценография, театральная критика, а также обучение в области исполнительского искусства, например, в области танца и оперы.

«Сюэба 01» предстоит четырехлетнее обучение по специальности «Дизайн цифровых представлений» на факультете сценических искусств. Робот будет изучать базовые движения, комплексы упражнений и технику исполнения традиционных китайских опер.

Робот-гуманоид создан научными исследователями по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) из ШТИ и Шанхайского политехнического университета (ШПУ), а также программистами из компании по разработке интеллектуальных роботов Zhuoyide Robotics. Проект направлен на разработку экспериментальных методов обучения в таких направлениях, как мультимодальное взаимодействие, художественное самовыражение и когнитивный рост.

По словам исполнительного директора Института машинного интеллекта ШПУ и одного из научных руководителей проекта «Сюэба 01» Ли Цинду (Li Qingdu), «Сюэба 01» – оптимизированная версия робота «Синчжэ №2», который занял в 2025 г. третье место в пекинском полумарафоне с участием человекоподобных роботов.

По данным Ли Цинду, робот «Сюэба 01» оснащен сверхлегкой биомиметической структурой сухожилий и способен воспроизводить свыше 100 различных мимических выражений лица. Кроме того, он может изменять свой рост и внешний вид, а также в реальном времени адаптировать выступление под реакцию зрителей, предлагая почти неограниченный спектр стилей. «На текущем этапе он исполняет партии из Хэнаньской, Шанхайской и Пекинской опер, но его движениям все еще недостает плавности и эстетической выразительности в сентябре 2025 г. Нам предстоит научить его перенимать опыт у профессиональных артистов», — объяснил Цинду.

Адаптация робота-гуманоида

«Сюэба 01» воспринимает себя как ИИ-художника, который применяет передовые технологии для освоения традиционного искусства оперы. По информации «Синьхуа», с однокурсниками он стремится найти общий язык, обсуждая постановки и осваивая танцевальные движения. При необходимости «Сюэба 01» даже способен их успокоить, активировав режим «белого шума», он представляет собой стационарный сигнал с равномерно распределенными высокими, средними и низкими частотами, поэтому он хорошо маскирует акустические раздражители. По сути, это то самое шипение, которое доносится из старого телевизора, не настроенного ни на один канал, или, например, шум водопада, шелест листьев на ветру, звук при работе фена.

ИИ-исследователи из ШТИ и ШПУ подчеркивают, что этот робот — это шаг к созданию эмоционально выразительных машин, способных интегрироваться в творческие сообщества, где они не только учатся, но и вдохновляют окружающих на новые интерпретации классических форм. В будущем такие технологии могут расширить границы человеческого искусства, делая его более доступным и инновационным.

Фонд в России для разработчиков роботов-гуманоидов

В апреле 2025 г. «Яндекс» создал фонд технологических инициатив под названием Yet Another Tech Fund, который будет поддерживать новаторские инициативы сотрудников, а одним из первых проектов, как писал CNews, станет разработка программного обеспечения (ПО) для роботов-гуманоидов.

«Мы не ставим перед авторами проектов цели завоевать рынок и не ждем предсказуемых результатов. Наша главная задача — дать талантливым инженерам возможность воплотить в жизнь амбициозную задумку, даже если она звучит как научная фантастика», — сказал руководитель Yet Another Tech Fund Илья Шаров.

Человекоподобные роботы не нуждаются в специальной инфраструктуре — они способны функционировать в той же среде, что и люди. Их можно использовать почти в любой области, от промышленности и логистики до образования и сферы обслуживания, отметили представители «Яндекса».

На первом этапе планируется научить робота передвигаться, ориентироваться в пространстве, понимать команды и безопасно взаимодействовать с людьми. В дальнейшем ИТ-компания «Яндекс» намерена освоить полный цикл разработки (включая собственное «железо») роботов, которые смогут, например, доставлять посылки по офису или совершать плановые обходы здания.

Программисты «Яндекс» также ведут разработку ПО, с помощью которого можно конфигурировать промышленных роботов и управлять ими, как писал CNews в марте 2025 г., когда стало известно, что сотрудники Министерства промышленности и торговли (Минпромторг) России вместе с «Яндексом» и Сбербанком занимаются разработкой унифицированного стандарта ПО для промышленных роботов.