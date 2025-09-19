Huawei представила альтернативу западным технологиям на чипах Ascend для ИИ-серверов, ИТ-система похожа на NVLink от Nvidia

Новая технология

Китайская компания Huawei представила новую ИТ-инфраструктуру для искусственного интеллекта (ИИ), об этом компания сообщила на своем сайте. Технология призвана повысить вычислительную мощность и позволить компании в 2025 г. более эффективно конкурировать с американской Nvidia.

В сентябре 2025 г. Huawei анонсировала новую технологию SuperPoD Interconnect, которая позволяет объединить до 15 тыс. ускорителей, включая ИИ-чипы Huawei Ascend, для увеличения вычислительной мощности. Технология должна станет конкурентом инфраструктуры NVLink от Nvidia, которая обеспечивает высокоскоростную связь между ИИ-чипами.

NVLink — это специальная высокоскоростная шина для передачи данных, разработанная компанией Nvidia. Она используется для соединения нескольких графических процессоров (GPU) между собой, позволяя им обмениваться данными с очень высокой скоростью для ускорения вычислений. По сути, технология обеспечивает более высокую пропускную способность, большее число соединений и улучшенную масштабируемость для конфигураций с несколькими GPU.

Подобные технологии, по мнению экспертов CNBC, критически важны для Huawei, чтобы конкурировать Nvidia и другими производителями полупроводников. Чипы Huawei менее производительны, чем у Nvidia, но возможность кластеризации предоставит клиентам доступ к большей вычислительной мощности, необходимой для обучения и масштабирования ИИ-систем.

Чипы Ascend

Представители китайского телеком-гиганта Huawei также объявили о запуске новых вычислительных систем для ИИ-технологий, построенных на собственных чипах Ascend. Компания-разработчик анонсировала выход нового комплекса Atlas 950 SuperCluster в 2025 г. и планирует выпускать по три новых версии Ascend ежегодно до 2028 г., удваивая вычислительную мощность с каждым релизом.

Huawei Чип Ascend 910

По данным Huawei, один Atlas 950 будет включать 8 192 чипа Ascend, а SuperCluster — более 500 тыс. В 2027 г. планируется запуск еще более мощной системы Atlas 960: на каждом узле — 15 488 чипов, а в полном суперкомпьютере — свыше миллиона.

Вице-председатель Huawei Эрик Сюй (Eric Xu) заявил CNBC, что Atlas 950 будет в 6,7 раза производительнее системы Nvidia NVL144 и превзойдет по мощности будущие продукты Nvidia и Colossus от xAI Илона Маска (Elon Musk).

Прогнозы от Huawei

В сентябре 2025 г. представители Huawei поделились также и прогнозами на общее развитие мировой ИИ-отрасли на ближайшие десять лет. По их мнению, к 2035 г. мировые вычислительные мощности возрастут в 100 тыс. раз. При этом в ближайшие десять лет двигать отрасль будет ИИ-технологии, сопоставимый по своим способностям с человеческим разумом т.е. генеративный ИИ.

По крайней мере, разработчики Huawei будут стремиться к созданию так называемого «сильного искусственного интеллекта». По прогнозам Huawei, к 2035 г. 9 млрд человек будут подключены к 900 млрд так называемых ИИ-агентов, а мобильный интернет по сути своей превратится в «агентский».

Попытки сдержать Китай

Презентация новых альтернатив западным технологиям прошла в сентябре 2025 г. на фоне усилий китайских властей по ускорению разработки отечественных чипов и недавнего запрета на закупку ряда продуктов Nvidia. Аналитики TechCrunch подчеркивают, что даже при возможном завышении отдельных характеристик, амбиции Huawei в технологиях и ее усиливающееся влияние на глобальном ИИ-рынке не стоит недооценивать.

Как писал CNews, еще в 2022 г. администрация президента США Джо Байдена (Joe Biden) начала ограничивать поставки полупроводников в Китай. Новые меры подразумевали запрет американским компаниям, не получившим лицензию Министерства торговли США, на экспорт оборудования для производства микросхем на китайские заводы. Расширенные ограничения также налагались на лицензионные требования на поставки в Китай продуктов, содержащих целевые чипы.

В сентябре 2025 г. разработчики крупных российские банков пытаются также понять, насколько китайские ИИ-ускорители для вычислений смогут стать альтернативной привычным решениям Nvidia и других западных ИТ-поставщиков. Как предупреждал CNews, хоть в 2025 г. китайские компании предлагают более дешевые микросхемы, но они пока перегреваются и уступают в стабильности, но американские правила экспортного контроля не разрешают поставлять в Россию современные ускорители вычислений для ИТ-инфраструктуры.