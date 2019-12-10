Названы самые мощные в мире смартфоны

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Бенчмарк AnTuTu составил рейтинг самых производительных смартфонов на Android по состоянию на ноябрь 2019 г. Из 20 мест 14 отдано гаджетам китайских брендов, и в целом рейтинг состоит исключительно из продукции азиатских вендоров.



Китай захватывает мир

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинги самых мощных Android-смартфонов в топовом и среднем сегментах. В новую версию списков вошли гаджеты, вышедшие с января по ноябрь 2019 г.

Наибольшую часть обоих рейтингов составляют смартфоны китайских марок, но ни в одном из них нет устройств компании Huawei, по объемам продаж на глобальном рынке занимающей второе место после Samsung (статистика IDC за III квартал 2019 г.). Для компании Apple, по понятным причинам, места тоже не нашлось, а Samsung досталось, в общей сложности, три места из 20, притом не самые высокие.

Фактически, в новом рейтинге AnTuTu фигурируют исключительно смартфоны из четырех азиатских стран и от шести производителей – Китай (Xiaomi, OnePlus, Oppo), Южная Корея (Samsung), Вьетнам (Vsmart) и Тайвань (Asus). Многие компании представлены в рейтинге и своими дочерними брендами.

Самые мощные флагманские смартфоны

Первое место среди самых производительных смартфонов топового сегмента, по версии AnTuTu, на ноябрь 2019 г. занимает игровой Asus ROG Phone 2, один из первых смартфонов на базе процессора Qualcomm Snapdragon 855 Plus. CNews сообщал о его релизе в середине лета 2019 г. В конфигурации с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти аппарат набирает в бенчмарке AnTuTu 496 662 балла.

Asus ROG Phone 2

Второе и третье место занимает компания OnePlus – «серебро» получил OnePlus 7T (482 881 баллов), а «бронзу», как ни странно, OnePlus 7T Pro (482 532 балла), хотя по характеристикам он немного превосходит обычный 7Т. Обе новинки OnePlus вышли осенью 2019 г.

Xiaomi, несмотря на выпуск в течение всего 2019 г. значительного количества производительных смартфонов, в топ-5 на этот раз не попала, да и в целом, в рейтинге есть лишь один ее гаджет. Безрамочный Redmi K20 Pro Premium Edition (Xiaomi выделила линейку Redmi в отдельный бренд в начале 2019 г.) получил 452 783 балла и занял седьмое место.

Топ-10 самых производительных флагманских смартфонов

Четвертая и пятая строчка в рейтинге достались, соответственно, смартфонам Realme X2 Pro («дочка» Oppo) и OnePlus 7 Pro. На шестом месте расположился OnePlus 7, который, как и 7 Pro, вышел в мае 2019 г. На восьмой строчке находится Asus ZenFone 6 2019, а замыкают рейтинг дебютировавшие в начале августа 2019 г. Samsung Galaxy Note 10 и Note 10 5G.

Наиболее производительные смартфоны среднего сегмента

Если в рейтинге флагманских смартфонов китайские аппараты заняли шесть позиций, то в среднем сегменте они захватили и вовсе восемь мест. Здесь сопротивление им оказывают лишь Samsung и Vsmart – Asus выбыла из «гонки».

Топ-10 самых мощных смартфонов среднего сегмента

Абсолютным лидером в этой категории стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro с 283 092 баллами. Впервые смартфон был показан в конце лета 2019 г., и в настоящее время он доступен для приобретения на территории России. Второе место удерживает Oppo Reno 2 с результатом 260 650 баллов, несмотря на то, что это флагманская модель. Замыкает тройку лидеров снова смартфон Xiaomi, но на этот раз вышедший под основным брендом, и это Mi 9T, старший брат весеннего Mi 9. Его результат – 251 491 балл.

В целом, данный рейтинг AnTuTu ровно наполовину состоит из смартфонов Xiaomi – к примеру, Mi 9 SE расположился на пятой строчке, пропустив вперед Samsung A80 в комплектации с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Шестое и седьмое место заняла компания Oppo со своими Realme XT (вышел в августе 2019 г.) и Realme Q.

На восьмом и девятом местах снова смартфоны Xiaomi – базовый флагман Mi 9 Lite и бестселлер Redmi Note 7 Pro. Завершает рейтинг смартфон Live вьетнамского бренда Vsmart. Этот гаджет, как и другие новинки Vsmart, доступен в России с октября 2019 г.

Прогнозы на будущее

Составители рейтингов AnTuTu отметили, что по результатам декабря 2019 г. перечни смартфонов в обеих категориях могут претерпеть значительные изменения. В первую очередь на них повлияет релиз новых смартфонов на базе самых актуальных чипов тайваньской компании MediaTek, в том числе Xiaomi Redmi K30, прямого потомка участвующего в актуальном рейтинге Redmi K20 Pro.

Не исключено, что смартфонов с поддержкой 5G в списке станет больше. Сейчас доступ к сетям пятого поколения среди них есть только у Samsung Galaxy Note 10 5G.

Куда делись iPhone

Смартфоны Apple в данных рейтингах не присутствуют ввиду того, что работают на iOS вместо Android. Тем не менее, AnTuTu учитывает и их производительность – так, iPhone 11 Pro Max в версии с 512 ГБ памяти набирает 549 717 баллов. За ним следует iPhone 11 Pro 512 ГБ с результатом 545 608 баллов, а младший iPhone 11 256 ГБ набрал в этом бенчмарке 513 728 баллов.