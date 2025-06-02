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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кислов Алексей


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 ВЦ «Раздолье» и «1С» подвели итоги проекта импортозамещения ПО в компании Grass 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
08.11.2023 Продукты «Деснол софт» вошли в контур трех направлений единой системы «1С» по цифровизации бизнеса 1
16.11.2017 Более 1900 участников приняли участие в бизнес-форуме «1С:ERP» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Кислов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

8490 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8901 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 45 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13249 1
Ростелеком 9942 1
Yandex - Яндекс 7735 1
Microsoft Corporation 24856 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 891 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 177 1
SAP SE 5331 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 544 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 539 1
TrueConf - ТруКонф 407 1
Ланит Интеграция 195 1
Adobe Systems 1559 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 343 1
Picvario - Пикварио 15 1
Oracle Corporation 6760 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 231 1
Сбер - СберБизнес Софт 63 1
Русагро Тех - Русагро Технологии 52 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 461 1
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 27 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 209 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 215 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
ICL ГК 407 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 344 1
Polymedia - Полимедиа 140 1
Газинформсервис - ГИС 315 1
Renga Software - Ренга Софтвэа 38 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 1
ФинГрад - FinGrad 33 1
Desnol soft - Деснол софт - Деснол Бизнес Решения 64 1
Центр развития цифровых технологий 14 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 78 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7606 2
Почта России ПАО 2161 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1016 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 1
Komatsu - Комацу 18 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 1
Полипластик 12 1
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 109 1
Кристалл ОКБ АО - конструкторское бюро 2 1
Гранит 53 1
БЭСК - Башкирская электросетевая компания - Башкирэнерго 30 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 460 1
Малахит 21 1
УГМК ОЦМ - Обработка цветных металлов 1 1
ОЗНА - Производственно-инжиниринговый холдинг - ОЗНА-Инжиниринг 8 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1690 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2884 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 517 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 476 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 451 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 480 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 241 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 85 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 1
РЖД - Российские железные дороги 1942 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1076 1
ВТБ - Почта Банк 473 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 121 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 518 1
Абсолют Банк 235 1
Eurotek Group - Евротэк - Европейская топливно-энергетическая корпорация - ОНГС, Оренбургнефтегазстрой - Мосгазсетьстрой - Верхневолгоэлектромонтаж-НН - Кубаньэлектромонтаж - Челябинская угольная компания - Уральская нефтяная компания - ЮНГК - ТНС Энерго 25 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 103 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 469 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 895 1
Русагро Группа Компаний 295 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 318 1
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 52 1
ОТЭКО ГК 24 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1934 1
Федеральное казначейство России 1815 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6875 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 790 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3356 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31901 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14992 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3298 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12852 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 149 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1314 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24728 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4637 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3368 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14625 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5512 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28282 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8880 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1113 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 565 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11891 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1403 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5338 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4887 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1322 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6886 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5722 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5038 1
1С:ERP Управление предприятием 621 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2326 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 181 1
Microsoft Windows 2000 8663 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 266 1
Минприроды РФ - ГИС Леса России - Цифровой лес 9 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 311 1
Новые облачные технологии - МойОфис 808 1
НКТ - Р7-Офис 410 1
СалютДевайсы - GigaChat 246 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
OpenAI ChatGPT 404 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 209 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 522 1
Desnol Service Desk Itilium - Итилиум - 1С:ITILIUM 46 1
1С:ТОиР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования 44 1
1С:Аналитика 21 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 77 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 60 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
1С:ITIL 19 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 58 1
1С:Прогнозирование продаж 2 1
1С:УСО - 1С:Управление строительной организацией - 1С:BIM 16 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Нестеров Алексей 145 3
Григорович Артем 2 2
Нуралиев Борис 290 1
Моничев Алексей 4 1
Безбородов Александр 6 1
Нуралиев Сергей 4 1
Митрохин Станислав 3 1
Шадаев Максут 1047 1
Врацкий Андрей 144 1
Харитонов Вадим 28 1
Абакумов Евгений 206 1
Васильев Александр 61 1
Иншаков Дмитрий 50 1
Петров Артем 24 1
Замаруев Владимир 41 1
Ульянов Николай 122 1
Калякин Павел 66 1
Лобанов Михаил 14 1
Натрусов Артем 290 1
Чаркин Евгений 299 1
Клепиков Алексей 118 1
Малышев Сергей 83 1
Никитин Сергей 75 1
Васильев Сергей 51 1
Новикова Елена 89 1
Кирьянова Александра 140 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 147 1
Щемелинин Вадим 17 1
Урусов Виктор 131 1
Петухов Антон 47 1
Нальский Максим 36 1
Соловьев Виталий 37 1
Каушанский Александр 33 1
Фомин Сергей 19 1
Пилькин Роман 7 1
Токарев Никита 7 1
Зудин Сергей 4 1
Денисов Анатолий 35 1
Распопов Алексей 34 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3017 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19249 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24811 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6114 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7996 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 2
Экономический эффект 1114 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 304 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11254 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6173 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5723 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3703 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 329 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30190 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7643 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11136 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4775 1
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Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 421 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16731 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6434 1
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Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9078 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2491 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3630 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6561 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7947 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1991 1
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1030 1
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1142 2
CNews FORUM Кейсы 243 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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