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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 199231
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Круглова Татьяна

СОБЫТИЯ


04.05.2026 Бывших ИТ-чиновников Минтранса «раскулачивают семейно». Конфискуется имущество на 6 миллиардов 1
30.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
20.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1
02.03.2017 Конференция CNews. «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Круглова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

Inventive Retail Group - IRG - Инвентив Ритейл 101 3
Schneider Electric - Systeme Electric - Эlevel - Элевел 10 1
Статус Комплайнс - Status Compliance 4 1
Инфорион 8 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 170 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 86 1
Compliance Control - Комплаенс Контрол 18 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 1
Variti 3 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Сервис Плюс 187 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 71 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 90 1
Да! - Фреш Маркет 12 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Adidas - Адидас 170 3
Столичные аптеки 12 3
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Спортмастер - Sportmaster 201 3
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 3
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 3
Адамас ЮГ - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 70 3
Zenden Group - Дом одежды 66 3
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 3
Снежная Королева - СК Трейд 62 3
Gloria Jeans - Глория Джинс 49 3
Fashion Retail Group - FR Group - Фэшн Ритейл Груп - Fashion Retail Kazakhstan - Фэшн Ритейл Казахстан 5 3
Paulig Group - Паулиг РУС 25 3
Новард Эконика - Женская обувная сеть 22 3
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 3
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 61 3
Mascotte 22 3
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 29 3
Mr. Сумкин 6 3
Четыре Лапы 18 3
Clarins Group 7 3
Алеф Меховая компания 7 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Harley-Davidson 30 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 3
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3192 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 3
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 438 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 1
SPI - Serial Peripheral Interface - SPI bus - Последовательный периферийный интерфейс 146 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 1
FreePik 1841 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 1
Шабалин Максим 3 3
Агатов Борис 6 3
Лобова Галина 3 3
Азарян Мариетта 3 3
Шнайдер Олег 3 3
Кастильо Игорь 24 3
Захаров Дмитрий 46 3
Спевак Сергей 12 3
Голубев Александр 19 3
Ясаков Михаил 7 3
Асратян Петр 36 3
Шляпин Евгений 17 3
Говорухин Иван 7 3
Спиридонов Александр 49 3
Королев Максим 36 3
Ходов Алексей 3 3
Стромилов Алексей 3 3
Чернухин Алексей 3 3
Юдин Александр 12 3
Гальперин Александр 6 3
Водяницкий Александр 5 3
Пешехонов Константин 22 3
Шарапов Максим 8 3
Мальцев Тимур 8 3
Митюшкин Кирилл 7 3
Коньков Максим 7 3
Николаев Владимир 9 3
Соловьев Никита 5 3
Лапина Евгения 5 3
Джанбаев Андрей 14 3
Слюсар Ирина 5 3
Добрынин Никита 3 3
Адмиральский Сергей 39 2
Кондратов Дмитрий 3 2
Головань Сергей 2 2
Чежин Данила 9 1
Якушев Cергей 1 1
Андрущенко Александр 2 1
Пащенко Николай 3 1
Спасский Юрий 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 113 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
Москва - ЦАО - Центральный административный округ 173 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 292 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 3
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 3
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Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 120 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1273 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
IBAN - International Bank Account Number - Международный номер банковского счета 243 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1891 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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