Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Круглова Татьяна
СОБЫТИЯ
Публикаций - 4, упоминаний - 4
Круглова Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:
|FreePik 1841 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 1
|Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
|Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 16 1
|Шабалин Максим 3 3
|Агатов Борис 6 3
|Лобова Галина 3 3
|Азарян Мариетта 3 3
|Шнайдер Олег 3 3
|Кастильо Игорь 24 3
|Захаров Дмитрий 46 3
|Спевак Сергей 12 3
|Голубев Александр 19 3
|Ясаков Михаил 7 3
|Асратян Петр 36 3
|Шляпин Евгений 17 3
|Говорухин Иван 7 3
|Спиридонов Александр 49 3
|Королев Максим 36 3
|Ходов Алексей 3 3
|Стромилов Алексей 3 3
|Чернухин Алексей 3 3
|Юдин Александр 12 3
|Гальперин Александр 6 3
|Водяницкий Александр 5 3
|Пешехонов Константин 22 3
|Шарапов Максим 8 3
|Мальцев Тимур 8 3
|Митюшкин Кирилл 7 3
|Коньков Максим 7 3
|Николаев Владимир 9 3
|Соловьев Никита 5 3
|Лапина Евгения 5 3
|Джанбаев Андрей 14 3
|Слюсар Ирина 5 3
|Добрынин Никита 3 3
|Адмиральский Сергей 39 2
|Кондратов Дмитрий 3 2
|Головань Сергей 2 2
|Чежин Данила 9 1
|Якушев Cергей 1 1
|Андрущенко Александр 2 1
|Пащенко Николай 3 1
|Спасский Юрий 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.