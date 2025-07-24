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Писарев Роман
УПОМИНАНИЯ
Писарев Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1857 1
|Долганова Наталья 2 1
|Сучков Кирилл 1 1
|Минченко Александр 4 1
|Вернигора Александр 2 1
|Казакевич Олег 3 1
|Страхов Алексей 2 1
|Миронов Сергей 62 1
|Панков Александр 78 1
|Касперский Иван 13 1
|Макаров Станислав 117 1
|Бабенко Алексей 9 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151231 3
|Европа 24456 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 1
|Канада 4937 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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