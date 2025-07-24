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Писарев Роман


УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Itprotect завершила проект по усилению защиты персональных данных для завода «Воронежский Трансформатор» 1
06.11.2024 ITProtect проверил и усилил защиту Московского научно-практического центра лабораторных исследований 1
16.05.2011 Защита персональных данных: как рынку вырваться из противоречий? 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Писарев Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Воронежский трансформатор - Сименс Трансформаторы 4 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 65 1
Meta Platforms - Facebook 4484 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 599 1
Ниеншанц 122 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 457 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4266 1
Информзащита 804 1
Microsoft - LinkedIn 667 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4552 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2856 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 208 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 159 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1413 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3267 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5045 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3388 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1428 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29767 2
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 895 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8229 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32508 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2383 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10962 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4206 1
ФСТЭК РФ ТЗКИ - Лицензия на деятельность по технической защите конфиденциальной информации 12 1
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 756 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12697 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25091 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3374 1
ISO/IEC 27001 - ГОСТ Р ИСО/МЭК 27001 - ISO 27701 - Международный стандарт по информационной безопасности - СМИБ - Система менеджмента информационной безопасности 367 1
ФСТЭК РФ НДВ - сертификат средств защиты информации по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей - ФСТЭК РФ СЗИ - Государственный реестр сертифицированных средств защиты информации 512 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 284 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11560 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5123 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30963 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7172 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22154 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7227 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4138 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5001 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 2110 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4833 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1857 1
Долганова Наталья 2 1
Сучков Кирилл 1 1
Минченко Александр 4 1
Вернигора Александр 2 1
Казакевич Олег 3 1
Страхов Алексей 2 1
Миронов Сергей 62 1
Панков Александр 78 1
Касперский Иван 13 1
Макаров Станислав 117 1
Бабенко Алексей 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151231 3
Европа 24456 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44606 1
Канада 4937 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52791 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9239 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4294 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2427 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16907 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10320 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11388 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2221 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6167 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 907 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2010 1
Аудит - аудиторский услуги 2881 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8324 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6212 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53316 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6019 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2682 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30687 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1459 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2304 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49803 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8055 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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