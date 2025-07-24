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Воронежский трансформатор Сименс Трансформаторы


«Воронежский Трансформатор» – российская технологическая компания в сфере энергетики. Мы производим силовые трансформаторы и автотрансформаторы общего и специального назначения классов напряжения 35-330 кВ, мощностью до 250 МВА, тяговые трансформаторы, а также предлагаем  спектр сервисных услуг.

УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 Itprotect завершила проект по усилению защиты персональных данных для завода «Воронежский Трансформатор» 1
12.02.2024 «Первый Бит» перевел завод «Воронежский Трансформатор» на «1С:ERP» 2
12.02.2024 Siemens в России переименован. Теперь он «Системс» 1
17.07.2023 B2B-Center разработал площадку для закупок и продаж компании «Воронежский трансформатор» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Воронежский трансформатор и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Group 2606 1
iTProtect - Айтипротект Груп - Айтипротэкт - Инфозащита 65 1
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 244 1
SAP SE 5356 1
8602 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 853 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
Siemens Energy 4 1
Силовые машины 131 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5626 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 689 1
Федеральное казначейство России 1830 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1908 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 75 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1795 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69550 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4442 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8229 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4715 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10891 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2124 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6999 1
SCRUM - Методология совместной работы 136 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
1С:ERP Управление предприятием 648 1
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 273 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 612 1
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СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 730 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8052 1
Энергетика - Energy - Energetically 5321 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5146 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6451 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9441 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1039 1
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