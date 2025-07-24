«Воронежский Трансформатор» – российская технологическая компания в сфере энергетики. Мы производим силовые трансформаторы и автотрансформаторы общего и специального назначения классов напряжения 35-330 кВ, мощностью до 250 МВА, тяговые трансформаторы, а также предлагаем спектр сервисных услуг.