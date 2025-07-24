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Воронежский трансформатор Сименс Трансформаторы
«Воронежский Трансформатор» – российская технологическая компания в сфере энергетики. Мы производим силовые трансформаторы и автотрансформаторы общего и специального назначения классов напряжения 35-330 кВ, мощностью до 250 МВА, тяговые трансформаторы, а также предлагаем спектр сервисных услуг.
УПОМИНАНИЯ
Воронежский трансформатор и организации, системы, технологии, персоны:
|Интер РАО ЕЭС ПАО 344 2
|Siemens Energy 4 1
|Силовые машины 131 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1151 1
|1С:ERP Управление предприятием 648 1
|1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 273 1
|1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 612 1
|Попкова Виктория 1 1
|Заболотный Константин 1 1
|Busch Roland - Буш Роланд 8 1
|Холостенко Андрей 2 1
|Писарев Роман 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151231 4
|Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1575 2
|Европа 24456 1
|Германия - Федеративная Республика 12827 1
|Украина 7705 1
|Нидерланды 3576 1
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