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Siemens в России переименован. Теперь он «Системс»

Формально «Сименса» в России больше не существует, теперь его место занимает «Системс». Но «Сименс здравоохранение» продолжает деятельность в России.

Siemens и окончательный уход из России

Дочка немецкого конгломерата Siemens в России, работающего в области электроники, электротехники и энергетического оборудования, ООО «Сименс» переименовано в «Системс», указано в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Владельцем все еще является AG Siemens (немецкое главное юридическое лицо), сказано в ЕГРЮЛ. С конца 2021 г. «Сименс» находится в процессе реорганизации в форме выделения, что означает передачу части своих прав и обязанностей одному или нескольким новым юридическим лицам.

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 г. Siemens объявил о приостановке поставок и работы над новыми бизнесами в России.

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Фото: Siemens
В России место «Сименса» теперь занимает «Системс»

А в декабре 2022 г. дочерняя компания концерна «Сименс здравоохранение» подала заявку в Госкомиссию по радиочастотам на включение в список диапазонов для высокочастотных устройств полосы в 23,6 МГц, что может свидетельствовать о желании концерна остаться на российском рынке.

Реструктуризация активов «Сименса» в 2022 году

В августе 2022 г. Siemens Energy начала реструктуризацию бизнеса в России. Об этом компания сообщения в отчете за третий квартал финансового 2022 г. (период с апреля по июнь). Тогда Siemens Energy сообщил, что конкретные шаги для оптимального решения по реструктуризации активов сделаны, но не уточнил, какие именно.

14 октября 2022 г. вышел из «Современных технологий газовых турбин» — совместного предприятия с российской энергомашиностроительной компанией «Силовые машины». У «Сименса» была доля в 65%, ее приобрела энергетическая компания «Интер РАО», а «Силовые машины» остались со своим пакетом в 35%. Это предприятие производит газовые турбины, а также занимается их обслуживанием.

«Siemens принял решение прекратить промышленный бизнес в России, но это не касается Siemens Healthinners (совладелец «Сименс здравоохранения»), так как эта структура действует как отдельная компания», -- заявил в ноябре 2022 г. глава компании Siemens AG Роланд Буш (Roland Busch). Это объясняет, почему «Сименс», хоть и частично, все еще работает в российской юрисдикции.

Также в конце 2022 г. Siemens продал предприятие по обслуживанию силовых и тяговых трансформаторов «Воронежский трансформатор», 100% которого достались голландской структуре «Интер РАО». По данным базы «Контур фокус», уставный капитал предприятия составляет 170,5 млн руб.

Итоги 2022 года для «Сименса»

В 2022 г. компания уточнила, что в 2022 финансовом году потеряет около €400 млн выручки от операций, связанных с Россией. С 2023 г. компания не ожидает серьезных негативных финансовых последствий, говорится в презентации для инвесторов, по данным «Интерфакса».

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По итогам отчетности компании за 2022 финансовый год, конгломерат Siemens потерял €600 млн после продажи своего бизнеса в России и прекращения производственной деятельности в стране.

По итогам 2022 г. выручка российского «Сименс» упала с 26,26 млрд руб. до 6,32 млрд руб. относительно результатов 2021 г., а чистые прибыль в размере 2,29 млрд руб. сменилась убытком в 2,88 млрд руб., сказано в отчете компании.

Дмитрий Федонин

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