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Siemens Energy

Siemens Energy


14.01.2025 «1С» успешно испытала замену SAP на Linux на 15 тыс. одновременно работающих пользователей 1
12.02.2024 Siemens в России переименован. Теперь он «Системс» 1
05.06.2023 «Первый бит» перевел бизнес-процессы «Нефтегаз и энергетика» с SAP на «1C:ERP» 1
10.11.2021 Nvidia представила говорящих аватаров, новые суперкомпьютеры и симуляции планетарного масштаба 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Siemens Energy и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 419 2
Siemens AG - Siemens Group 2589 2
Nvidia Corp 3487 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 1
Ampere Computing 49 1
Equinix 44 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 1
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Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
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Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Кофемания 51 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 3
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
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ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2184 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1559 1
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5294 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4606 1
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Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 664 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4095 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2948 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
Программный стек 213 1
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1854 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 241 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1079 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 967 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1224 1
SCRUM - Методология совместной работы 129 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 1
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 189 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 74 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
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Nvidia Omniverse Platform - Nvidia Omniverse Replicator - Nvidia Omniverse Avatar - Nvidia Omniverse Kit 9 1
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1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
1С:Бухгалтерия для Узбекистана 1 1
Nvidia - Mellanox ConnectX 11 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 1
Linux OS 9936 1
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Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
Самойленко Дмитрий 16 1
Масляный Константин 18 1
Геллерман Михаил 34 1
Семенов Михаил 22 1
Ермаков Валерий 124 1
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Глухов Иван 27 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Украина 7608 1
Нидерланды 3517 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
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Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 310 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 251 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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