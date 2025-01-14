Siemens Energy
Siemens Energy и организации, системы, технологии, персоны:
|Lockheed Martin 756 1
|BMW Group 446 1
|Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
|Силовые машины 111 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
|Кофемания 51 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 1
|Самойленко Дмитрий 16 1
|Масляный Константин 18 1
|Геллерман Михаил 34 1
|Семенов Михаил 22 1
|Ермаков Валерий 124 1
|Кирьянова Александра 135 1
|Глухов Иван 27 1
|Давиденко Алексей 15 1
|Шадаев Максут 1008 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 3
|Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
|Германия - Федеративная Республика 12682 1
|Украина 7608 1
|Нидерланды 3517 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 1
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