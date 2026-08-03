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Busch Roland Буш Роланд
СОБЫТИЯ
Публикаций - 9, упоминаний - 14
Busch Roland и организации, системы, технологии, персоны:
|Airbus Group - Airbus Industries 248 2
|Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
|Siemens Energy 5 1
|Силовые машины 166 1
|Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
|Adidas - Адидас 170 1
|Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1358 1
|Depositphotos - фотобанк 405 1
|Netapp Flexpod AI 2 1
|Kaeser Joe - Кэзер Джо 8 2
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Howard Chris - Ховард Крис 1 1
|Boria Sebastien - Боря Себастьян 1 1
|Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
|Gartner - Гартнер 3658 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1462017, в очереди разбора - 726979.
Создано именных указателей - 198792.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.