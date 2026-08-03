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Busch Roland Буш Роланд

СОБЫТИЯ


03.08.2026 Глава Siemens: «Цифровой железный занавес» уже опускается на мир 2
12.02.2024 Siemens в России переименован. Теперь он «Системс» 2
10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года 1
16.08.2021 «Сименс мобильность» приобретает Sqills 1
06.08.2021 «Сименс АГ» представила результаты третьего квартала 1
11.05.2021 Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз 1
04.02.2021 В компании «Сименс» сменился президент 3
03.02.2021 «Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей 1
11.02.2019 Эксперты рассказали, когда искусственный интеллект научится работать без ошибок 2

Публикаций - 9, упоминаний - 14

Busch Roland и организации, системы, технологии, персоны:

Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 7
Siemens AG - Siemens Group 2673 4
Varian Medical Systems 7 3
Siemens Healthineers AG - Siemens Healthcare - Siemens Medical Solutions - Siemens Medical Systems - Siemens Medical Engineering Group 22 3
Siemens Mobility - Сименс Мобильность 9 2
Воронежский трансформатор - Сименс Трансформаторы 4 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Airbus Group - Airbus Industries 248 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Siemens Energy 5 1
Силовые машины 166 1
Интер РАО - Сименс Энергетика - Сименс технологии газовых турбин - СТГТ 5 1
Adidas - Адидас 170 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 479 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26176 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36140 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5857 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18100 2
ПНСТ - предварительный национальный стандарт - Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 169 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53777 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2873 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6557 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24374 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12925 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 106 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7681 1
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 80 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7447 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1256 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6663 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1196 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22447 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9910 1
MaaS - Mobility as a Service - Мобильность как сервис 26 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 167 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1358 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
Netapp Flexpod AI 2 1
Kaeser Joe - Кэзер Джо 8 2
Бочарникова Татьяна 83 1
Howard Chris - Ховард Крис 1 1
Boria Sebastien - Боря Себастьян 1 1
Snabe Jim Hagemann - Знабе Джим Хагеманн 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 165938 3
Германия - Федеративная Республика 13216 3
Нидерланды 3741 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19113 2
Украина 7925 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14807 1
Ближний Восток 3154 1
Германия - Бавария - Мюнхен 485 1
Швейцария - Давос 74 1
Германия - Бавария - Эрланген 4 1
Америка - Американский регион 2205 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1832 1
Азия - Азиатский регион 5918 1
Европа 24959 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4199 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Мюнстер 8 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8062 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53394 4
Бухгалтерия - FCF - Free Cash Flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 169 3
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 375 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3836 3
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2709 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1841 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21606 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4801 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6746 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7794 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5770 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18124 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2389 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 868 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6688 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2885 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3157 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1136 1
Gartner - Гартнер 3658 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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