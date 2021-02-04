В компании «Сименс» сменился президент

3 февраля в ходе ежегодного собрания акционеров «Сименс АГ» были подведены итоги деятельности Джо Кэзера (63) на посту президента и председателя правления компании. Как и было запланировано, Кэзер передал правление технологическим концерном со штаб-квартирой в Мюнхене своему преемнику Роланду Бушу (56).

Этот шаг стал успешным завершением передачи дел новому поколению руководства «Сименс». В связи с эпидемиологической обстановкой собрание акционеров прошло в полностью виртуальном формате.

«Сегодня «Сименс» расстается с одним из своих самых выдающихся лидеров. Джо Кэзер сформировал компанию в том виде, в котором она известна сейчас, и создал надежную основу для следующих поколений. Завершение карьеры г-на Кэзера без ложной скромности можно назвать завершением определенной эпохи. В то же время начинается новый этап трансформации «Сименс», – поделился председатель наблюдательного совета «Сименс АГ» Джим Хагеманн Снабе (55).

Он также поприветствовал приемника Кэзера, который работает в концерне с 1994 года и в прошлом занимал должности операционного директора, главного технического директора и заместителя президента компании. «Роланд Буш демонстрировал выдающиеся результаты на всех своих позициях. Он мудрый стратег и знает, как добиться успехов в операционной деятельности. Роланд Буш – идеальный лидер для дальнейшей трансформации «Сименс АГ», – считает председатель наблюдательного совета. – Наблюдательный совет полностью поддерживает планы Роланда Буша в рамках нового этапа развития «Сименс», желает ему успехов на посту президента и председателя правления компании и с нетерпением ждет дальнейшей совместной работы!»

«Когда я приступил к исполнению обязанностей президента и председателя правления, я публично заявил, что лично обязуюсь оставить новому поколению менеджмента более успешную компанию. Я беру это под свою ответственность и даю свое слово. И вот, наконец, пришло время передать компанию новому руководству, – подвел итоги бывший президент и председатель правления Джо Кэзер. – В эпоху быстрого технологического развития новому «Сименс АГ» нужен глава с глубокими знаниями в области цифровых технологий и обширными компетенциями в сфере их применения. Для меня такой человек – Роланд Буш», – добавил Кэзер.

«Я принимаю эту должность с чувством большой ответственности и очень рад возможности вести «Сименс» в будущее при поддержке столь выдающейся команды. Спасибо членам наблюдательного совета за проявленное доверие. Наша компания стоит на пороге нового десятилетия и новых возможностей. Совместно с нашими заказчиками мы хотим способствовать цифровой трансформации промышленности, инфраструктуры, транспорта и здравоохранения и, как следствие, изменить к лучшему жизнь миллиардов людей. Придерживаясь этих стратегических приоритетов, мы можем сделать «Сименс» профильной технологической компанией, гарантирующей устойчивый рост», – сказал в своем обращении Роланд Буш.

Джо Кэзер проработал в «Сименс» более 40 лет, 7 из них – в качестве президента и председателя правления. За это время он обновил и полностью переформировал деятельность компании. Первым значительным шагом стала корпоративная стратегия «Видение-2020». Придерживаясь этой стратегической концепции, «Сименс» повысила свою конкурентоспособность и вернула себе лидирующие позиции на рынке.

С внедрением стратегии «Видение-2020+» Кэзер и его команда радикально преобразовали конгломерат «Сименс» в три сильные отраслевые компании. На сегодняшний день экосистема «Сименс» включает «Сименс АГ», Siemens Healthineers и компанию «Сименс Энергетика». Все три компании нацелены на максимальное повышение своей эффективности, поскольку теперь все они обладают оптимальными возможностями, чтобы сконцентрироваться на своих рынках и оперативно реагировать на изменения. «Сименс АГ» также стала более гибкой и сильной организацией с четким фокусом.

Акционеры утвердили эту стратегию и увидели реальный результат: в период с июля 2013 г. по 25 января 2021 г. стоимость инвестиций в «Сименс АГ» выросла более чем в два раза. Совокупная прибыль акционеров составила более 136%. Фондовый индекс DAX-30 (Германия) за тот же период составил всего 64%. Кроме того, стоимость Siemens Healthineers выросла с 28 млрд евро до почти 50 млрд евро, «Сименс Энергетики» – с приблизительно 16 млрд евро до 24 млрд евро с момента регистрации этих компаний на фондовой бирже. В период работы Кэзера в качестве президента «Сименс» удалось заметно повысить скорректированную рентабельность EBITA (промышленных бизнес-направлений): последний показатель (2020 ф.г.) составил 14,3%.

Джо Кэзер в качестве президента и председателя правления и Роланд Буш в качестве члена правления, ответственного за НИОКР, и главного уполномоченного по устойчивому развитию повысили способность «Сименс» создавать инновационные решения в долгосрочной перспективе за счет целевых инвестиций в такие прогрессивные отрасли, как цифровое производство, решения для распределенной инфраструктуры и автоматизация железнодорожного транспорта. В 2020 ф. г. компания инвестировала в НИОКР в общей сложности 4,6 млрд евро – почти на треть больше, чем в 2013 г. Также они усилии показатели устойчивости технологического концерна. «Сименс» стала первой крупной промышленной компанией, поставившей перед собой цель по достижению углеродной нейтральности до 2030 г. еще до подписания Парижского соглашения в 2015 г. За период с 2014 г. «Сименс» сократила объем выбросов на собственных производствах более чем на 4%.

Приобретение Siemens Healthineers лидера мирового рынка в области терапии рака Varian стало поворотным моментов в истории борьбы с этим заболеванием. Это поглощение —крупнейшее для компании (16 млрд долларов).

Преемник Кэзера Роланд Буш известен своими глубокими техническими знаниями, предпринимательскими успехами и ориентированностью на командную работу. За свою карьеру Буш (родился в Эрлангене, Германия) приобрел опыт международной работы на различных ключевых позициях. Помимо прочих должностей, он был главой департамента стратегии «Сименс» и членом правления с ответственностью за такие бизнес-направления, как железнодорожные системы и безопасность зданий, а также за рынки Азии и Ближнего Востока. До вступления в должность президента компании Буш занимал позиции главного технического директора и в течение непродолжительного времени – директора по вопросам труда, операционного директора и заместителя президента.

Возглавляемая Бушем новая команда руководства включает Ральфа П. Томаса (главный коммерческий директор), Юдит Визе (директор по управлению персоналом), Седрика Найке (управление «Цифровое производство») и Маттиаса Ребеллиуса (управление «Интеллектуальная инфраструктура»).

В ходе ежегодного собрания акционеров также принято решение о назначении двух новых членов правления: главного технического директора и члена исполнительного комитета Airbus Грации Виттадини (51) и генерального директора Adidas AG Каспера Рёрстеда (58). Кроме того, Джиму Хагеманну Снабе предстоит переизбрание еще на четыре года, поскольку его текущий срок также истекает в день проведения ежегодного собрания акционеров. После этого Снабе будет повторно рассмотрен в качестве кандидата на пост председателя наблюдательного совета.