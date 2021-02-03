«Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей

«Сименс АГ» продемонстрировала отличные результаты в I квартале 2021 финансового года. В период с октября по декабрь 2020 года объем заказов, оборот и чистая прибыль компании значительно превысили как прошлогодние показатели, так и прогнозируемую рыночную ситуацию, несмотря на сохранение сложной макроэкономической обстановки в связи с пандемией COVID-19 и нестабильностью курса валют. В результате «Сименс» значительно повысил годовой прогноз на 2021 ф. г. по ключевым показателям.

«Наша команда показала выдающиеся результаты в довольно сложной обстановке. Я горжусь тем, что могу передать компанию с настолько сильными позициями новому поколению руководства», – поделился президент и председатель правления «Сименс АГ» Джо Кэзер.

«Я хочу поблагодарить всех наших заказчиков за оказанное доверие, наших партнеров за плодотворное сотрудничество и, не в последнюю очередь, наших коллег за невероятную преданность делу. Совокупность этих факторов обеспечила отличные стартовые показатели в новом финансовом году. Как профильная технологическая компания мы каждый день помогаем заказчикам трансформировать свой бизнес. Особенно это важно сегодня, в непростые времена. У нас отличная команда и хорошо выстроенная структура. Мы в нужном месте и в нужное время», – считает заместитель генерального директора и будущий президент и председатель правления «Сименс АГ» Роланд Буш.

«Достижения наших бизнесов в очередной раз доказывают способность компании систематично использовать даже краткосрочные возможности, возникающие на наших профильных рынках. В этом контексте выдающиеся результаты по показателю «свободный денежный поток» в размере около 1 млрд евро также говорят о невероятном успехе первого квартала. Мы верим в нашу глобальную команду «Сименс» и поэтому решили увеличить целевые показатели на 2021 финансовый год несмотря на сохранение сложной макроэкономической ситуации», – прокомментировал главный коммерческий директор «Сименс АГ» Ральф П. Томас.

«Сименс» ожидает сохранения сложной макроэкономической ситуации в связи с пандемией COVID-19. Однако в I квартале 2021 финансового года компания увидела положительные тенденции по ряду своих бизнес-направлений и в некоторых регионах. Исходя из предположения, что в последующие кварталы такие тенденции сохранятся, в частности, для бизнес-направлений с коротким производственным циклом, в «Сименс» было принято решение поднять прогнозируемые показатели на текущий финансовый год.

В 2021 ф. г. компания по-прежнему ожидает серьезных негативных последствий для промышленного бизнеса в связи с нестабильностью курса валют как для номинального показателя роста по объему, так и для скорректированного показателя EBITA.

«Сименс» также повысила ранее заявленный прогноз по среднему сопоставимому росту оборота концерна за вычетом эффектов пересчета валюты и портфолио до средне- и высоко-однозначных показателей роста. Целевой показатель соотношения новых и выполненных заказов остается выше 1.

В первом квартале 2021 г. «Сименс» удалось увеличить оборот концерна на 7% до 14,1 млрд евро на сопоставимой основе за счет усилий всех промышленных бизнес-направлений и заметного роста в Китае и в Германии. Объем заказов вырос на 15% до 15,9 млрд евро на сопоставимой основе – преимущественно в связи с увеличением объема крупных заказов по направлению «Мобильность». Соотношение новых и выполненных заказов составило 1,13.

Скорректированный показатель EBITA промышленных бизнес-направлений резко вырос на 39% и составил 2,1 млрд евро несмотря на серьезные трудности ввиду нестабильности курса валют. Скорректированная маржа прибыли до вычета расходов по специальным статья достигла отметки в 16,0% (ср. I кв. 2020 ф. г.: 11,7%)

Чистая прибыль выросла на 38% до 1,5 млрд евро. Также значительно вырос показатель «свободный денежный поток» 1,0 млрд евро (44 млн евро в I кв. 2020 ф. г.).