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«Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года

«Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года.

В I квартале объем заказов «Сименс» вырос на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 24,2 млрд евро на фоне двузначного роста во всех промышленных бизнес-направлениях, оборот вырос на 17% по сравнению с прошлым годом до 16,5 млрд евро, при этом показатель соотношения новых и выполненных заказов составил впечатляющие 1,47.

Объем заказов вырос на 42%, оборот – на 9% на сопоставимой основе, за вычетом пересчёта валют и «эффектов портфеля», в первую очередь – поглощения Varian Medical Systems, Inc. (Varian), между рассматриваемыми периодами.

Прибыль промышленного бизнеса увеличилась на 12% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 2,5 млрд евро, в то время как рентабельность достигла отметки 15,7%.

Чистая прибыль возросла на 20% до 1,8 млрд евро, в результате чего базовая прибыль за одну акцию (EPS) составила 2,05 евро; показатель EPS до операций по распределению покупной цены (EPS до PPA) составил 2,24 евро.

Свободный денежный поток с учетом текущей и остановленной деятельности превысил прошлогодний показатель за тот же период, составив 1,1 млрд евро.

«В 2022 финансового года мы показали очень успешный старт. Все бизнес-направления продолжили демонстрировать значительный рост. Мы добились отличных результатов, увеличив прибыль за одну акцию до операций по распределению покупной цены на 20%. В то же время мы продолжили работу над своим портфолио как профильная технологическая компания, – сказал президент и председатель правления «Сименс АГ» Роланд Буш. – Эти впечатляющие результаты подтверждают, что мы являемся лидером в области цифровизации и устойчивого развития».

«В I квартале 2022 финансового года «Сименс» продолжил демонстрировать отличные финансовые результаты по всем ключевым показателям. Мы по максимуму воспользовались возможностями для роста на многих ключевых рынках, добившись выдающихся показателей свободного денежного потока в размере более 1 млрд евро», – отметил главный коммерческий директор «Сименс АГ» Ральф Томас.

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