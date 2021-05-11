Финансовые результаты за II квартал 2021 позволили «Сименс» повысить годовой прогноз

«Сименс АГ» продолжила успешное начало финансового года, подкрепив результаты отличными показателями за II квартал. Несмотря на сохранение непростой макроэкономической обстановки на фоне пандемии COVID-19, а также негативного влияния курса валют, компании удалось сохранить позитивные тенденции развития по всем бизнес-направлениям. С учетом этих результатов «Сименс» вновь увеличила прогнозные показатели на 2021 ф.г.: теперь концерн ожидает рост оборота на 9-11% на сопоставимой основе (ранее – 4-9%) и чистую прибыль в размере 5,7-6,2 млрд евро (ранее – 5,0-5,5 млрд евро).

«Судя по впечатляющим показателям, по новым заказам и по обороту во II кв., компания пользуется доверием заказчиков. Мы поддерживаем клиентов в цифровой трансформации, что позволяет их бизнесам быть быстрее, эффективнее и устойчивее, – поясняет президент и председатель правления «Сименс» Роланд Буш. – Я очень рад отличным результатам по всем бизнес-направлениям, а также росту прибыли, несмотря на по-прежнему непростую ситуацию. Хочу поблагодарить всех сотрудников «Сименс» из всех регионов за преданность делу и приверженность курсу на рост».

«Второй квартал в очередной раз подтвердил возможности «Сименс» с точки зрения производительности и надежности, особенно с учетом сложной ситуации, повлиявшей на все ключевые финансовые показатели. В частности, нашему росту способствовали продажи решений для автопрома, машиностроения, наших программных продуктов, а также укрепление наших позиций в Китае. Помимо обнадеживающего роста маржи в промышленных бизнес-направлениях, также окупилось успешное управление портфолио. Кроме того, «Сименс» в очередной раз показала отличные результаты по свободному денежному потоку. Исходя из этого, мы еще больше уверены во второй половине финансового года и решили существенно увеличить прогнозные показатели как для промышленных бизнес-направлений, так и с точки зрения чистой прибыли», – поделился главный коммерческий директор «Сименс АГ» Ральф П. Томас.

«Сименс» существенно повысила показатель оборота в II кв. 2021 ф.г. на 9% до 14,7 млрд евро на сопоставимой основе на фоне роста во всех четырех промышленных бизнес-направлениях и серьезной динамики в Китае. Объем заказов вырос на 11% по сравнению с прошлым годом и составил 15,9 млрд евро. Лучшие результаты здесь продемонстрировали Siemens Healthineers и управление «Интеллектуальная инфраструктура» – каждое из подразделений достигло впечатляющих двузначных отметок. Компания также показала стабильный результат по соотношению новых и выполненных заказов – 1,08.

Скорректированный показатель EBITA промышленных бизнес-направлений значительно возрос (на 31%) и составил 2,1 млрд евро. Ранее он находился на уровне 15,1% (12,1% в I кв. 2020 ф.г.).

Чистая прибыль выросла более чем втрое по сравнению со II кв. 2020 ф.г. (697 млн евро) и составила 2,4 млрд евро. При калькуляции чистой прибыли во II кв. 2021 ф.г. была учтена разовая прибыль в размере 0,9 млрд евро от продажи «Флендер ГмбХ», финализированной в середине марта в рамках программы успешного управления портфолио компании.

Во II кв. 2021 ф.г. «Сименс» вновь значительно повысила показатель свободного денежного потока до 1,2 млрд евро (134 млн евро во II кв. 2020 ф.г.).

Оборот управления «Цифровое производство» вырос на 14% на сопоставимой основе до 4,0 млрд евро, при этом максимальные показатели были зарегистрированы в бизнес-направлениях с коротким циклом. Это преимущественно объясняется восстановлением позиций в автопроме и машиностроении. Объем заказов вырос на 8% до 4,3 млрд евро на сопоставимой основе. Во II кв. 2021 ф.г. скорректированный показатель EBITA подскочил на 39% и составил 811 млн евро. Этот рост в основном обусловлен высокими показателями бизнеса, отвечающего за ПО для автоматизации проектирования электронных устройств (EDA), а также бизнес-направлений с коротким циклом. Скорректированная маржа EBITA составила 20,1%, существенно превысив показатель за II кв. 2020 ф.г. (15,9%).

Объем заказов в управлении «Интеллектуальная инфраструктура» вырос на 10% до 4,0 млрд. евро на сопоставимой основе. Этой динамике способствовали все области бизнеса, однако максимальный рост был зафиксирован по направлениям систем, ПО и продуктового бизнеса. Оборот увеличился на 6% на сопоставимой основе и составил 3,6 млрд евро. Скорректированный показатель EBITA увеличился более чем вдвое до 390 млн евро по сравнению со II кв. 2020 ф.г. (185 млн евро). Эти показатели объясняются вкладом всех бизнес-направлений, а также сокращением затрат и максимальным использованием производственных мощностей. Скорректированная маржа EBITA выросла до 11,0% (5,2% во II кв. 2020 ф.г.).

В «Сименс Мобильность» оборот вырос на 3% до 2,3 млрд евро на сопоставимой основе, однако объем заказов снизился на 8% до 2,1 млрд евро. Этот спад объясняется прежде всего переносом заказов на второе полугодие. Тем не менее, скорректированный показатель и маржа EBITA (208 млн и 9,2% соответственно) остались на высоком уровне, сопоставимом с аналогичным периодом прошлого года.

В заключение второго квартала Siemens Healthineers AG успешно завершила поглощение компании Varian Medical Systems, Inc., мирового лидера в области решений лучевой терапии и междисциплинарной онкологической помощи. Это позволит Siemens Healthineers ускорить развитие на мировом рынке услуг здравоохранения и создаст значительный потенциал для создания дополнительной стоимости.

Хотя «Сименс» ожидает сохранения сложной макроэкономической обстановки ввиду пандемии COVID-19, компания прогнозирует высокие показатели своих бизнес-направлений и во второй половине 2021 ф.г. Кроме того, «Сименс» получила существенную прибыль от операций с портфолио в первой половине финансового года. Таким образом, концерн вновь увеличил свои прогнозные показатели на текущий финансовый год.

В 2021 ф.г. компания по-прежнему готова к серьезным негативным последствиям для промышленного бизнеса в связи с нестабильностью курса валют как с точки зрения номинального показателя роста по объему, так и скорректированного показателя EBITA.

«Сименс» повысила прогноз по сопоставимому обороту за вычетом эффектов пересчета валюты и портфолио до 9-11% с 4-9%, указанных в отчете по прибыли за I кв. 2021 ф.г. Целевой показатель соотношения новых и выполненных заказов компании остается выше 1.

Управление «Цифровое производство» ожидает рост оборота в размере 9-11% в 2021 ф.г. по сравнению с тем же периодом прошлого года. Прогноз по скорректированной марже EBITA вырос на 1% и оценивается в 20-21%.

Управление «Интеллектуальная инфраструктура» прогнозирует сопоставимый рост оборота в 5-7% в 2021 ф.г. Ожидания по скорректированной марже EBITA составят 11-12% – на 0,5% выше, чем раньше.

«Сименс Мобильность» по-прежнему прогнозирует рост оборота на 4-6% и скорректированной маржи EBITA на 9,5-10,5% в 2021 ф.г.

С учетом уже достигнутого в первой половине 2021 ф.г. и вышеописанных показателей «Сименс» было принято решение увеличить прогноз по чистой прибыли до 5,7-6,2 млрд евро, что существенно выше предыдущего показателя (5,0-5,5 млрд евро).

Как и прежде, этот прогноз не учитывает обременение юридических и нормативных процессов в связи с поглощением Siemens Healthineers компании Varian Medical Systems, Inc.