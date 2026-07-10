Парадокс века: Древняя технология душит строительство ЦОДов и развитие ИИ

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта столкнулось с неожиданным, но колоссальным препятствием — острейшей нехваткой трансформаторов, устройств, изобретенных еще в позапрошлом веке. Повсеместный дефицит в 2026 г. этого оборудования, являющегося сердцем любой электросети, ставит под угрозу планы ведущих технологических корпораций по запуску новых вычислительных мощностей.

Сформирован дефицит

Гигантские машины, без которых невозможна работа центров обработки данных (ЦОД), стали главным препятствием для технологического прогресса, пишет Financial Times. Производители трансформаторов не успевают за огромным спросом со стороны технологических гигантов.

Повсеместный спрос на трансформаторы — ключевые элементы любой электросети — и их постоянная нехватка в 2026 г. угрожают планам крупных технологических компаний по вводу в эксплуатацию новых дата-центров и других мощностей для искусственного интеллекта (ИИ).

Размер самых мощных трансформаторов, используемых в электросетях и для подключения крупных ЦОДах, весьма значительный: они весят сотни тонн и достигают 15 метров в высоту. Наиболее крупные из них способны одновременно зарядить 25 млн iPhone, а их прочная конструкция обеспечивает службу в течение десятилетий при минимальном техническом обслуживании. Однако большинство трансформаторов все еще приходится изготавливать преимущественно на заказ, на что уходит от трех до шести месяцев.

Magnific - pvproductions Парадокс века: древняя технология душит современный ИИ

Опрошенные Financial Times аналитики ожидают, что дефицит предложения трансформаторов сохранится как минимум до 2030 г. Согласно данным, предоставленным изданию компанией по аналитике отрасли ИИ SynMax, около 40% новых дата-центров в США, запуск которых планируется в 2026 г., могут быть введены в эксплуатацию с опозданием. Более десятка руководителей отрасли сообщили, что причиной задержек могут стать проблемы с выработкой электричества или с поставками электрооборудования.

«Без трансформатора у вас не будет дата-центра», — отметил старший аналитик консалтинговой компании Wood Mackenzie Бенджамин Буше (Benjamin Boucher).

Пересмотр планов

По данным Financial Times, требования к мощностям электросети выросли настолько, что американский бизнесмен Илон Маск (Elon Musk) и другие руководители технологических компаний рассматривают перспективы строительства дата-центров на околоземной орбите, где они могли бы постоянно использовать солнечную энергию.

Управляющий директор британского филиала швейцарской компании Hitachi Energy Лора Флемминг (Laura Flemming), расширение и модернизация электросетей по всему миру превратились из выбора в необходимость. «Это обязательное требование, чтобы достичь экономического процветания для всех — и бизнеса, и потребителей», — подчеркнула она.

Кроме того, специальная электротехническая сталь — незаменимая составляющая ядер трансформаторов — производится лишь несколькими поставщиками по всему миру, которым в последнее время все труднее справляться с глобальным ростом спроса. Также, обращают внимание эксперты и на то, что рост рынка, волатильность цен и ограниченность возможностей добычи создают напряженность в цепочках поставок меди, необходимой для обмоток вокруг ядра устройства. Еще одной серьезной проблемой в производстве трансформаторов является нехватка квалифицированного персонала, способного выполнять задачи высокой сложности.

В ответ на сложившуюся ситуацию и растущий спрос со стороны ИИ-сектора ведущие производители трансформаторов — Hitachi, Siemens Energy, GE Vernova и другие — вложили сотни миллионов долларов в расширение своих производственных мощностей начиная с 2021 г.

Помощь властей

По информации Financial Times, в свою очередь администрация президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввела в действие «Акт защиты производства», который присваивает цепочкам поставок для электросети страны статус опасно ограниченных и позволяет Министерству энергетики США выдавать займы и применять другие меры поддержки американских производителей электрооборудования.

Технологические компании намерены существенно увеличить расходы на развитие электросетей. Amazon, Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России), Microsoft и Alphabet уже стали крупнейшими покупателями электрооборудования в США и планируют в 2026 г. суммарно потратить на него и ИИ-инфраструктуру $726 млрд.

Массовый импорт

В январе 2026 г. Bloomberg писал о росте акций китайских электроэнергетических компаний на фоне растущего мирового спроса на энергетическое оборудование для строительства дата-центров для ИИ.

В ближайшее время американским покупателям трансформаторов и другого оборудования придется прибегать к импорту, отмечают аналитики. Европейский союз, Мексика, Южная Корея и Бразилия являются крупнейшими поставщиками этих устройств на американский рынок, в сумме обеспечивая более 75% импорта по данной позиции.

*Meta* (компания признана экстремистской организацией на территории России).

* Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram входит в перечень организаций, признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации экстремистскими