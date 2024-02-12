«Первый Бит» перевел завод «Воронежский Трансформатор» на «1С:ERP»

В рамках проекта ИТ-интегратор «Первый Бит» импортозаместил систему SAP российским программным продуктом «1С:ERP Управление предприятием 2.5». Это позволило сократить операционные и административные расходы и ускорить процесс получения регламентированной отчетности.

«Воронежский Трансформатор» — российская технологическая компания, занимающаяся производством, реализацией и обслуживанием силовых трансформаторов, автотрансформаторов, а также тяговых трансформаторов для локомотивов и высокоскоростных поездов. В 2022 г. компания была вынуждена перенести свои бизнес-процессы, связанные с анализом данных и разработкой стратегий управления, с европейской учетной системы SAP на отечественное ПО.

Партнером по проекту стала компания «Первый Бит», офис Спортивная, имеющая значительный опыт проектных внедрений продуктов «1С» в холдинговые структуры. Как результат — проект удалось реализовать в короткие сроки, всего за шесть месяцев.

Перед проектной командой стояла задача обеспечить непрерывность работы в момент миграции, а также перенести и сохранить исторические бизнес-процессы в новой системе. Применение проектной методологии Scrum и слаженная работа команд как со стороны исполнителя, так и со стороны заказчика, позволили запустить основные бизнес-процессы в крайне сжатые сроки.

Чтобы сотрудники «Воронежского Трансформатора» смогли начать работу в новой системе как можно раньше, первым этапом внедрили области управления продажами, складом, производством, закупками, казначейство и управление запасами. Также произвели интеграцию со смежными системами: «1С:ЗУП» и «1С:Документооборот».

В рамках проекта был сделан блок доработок, который позволил использовать старую терминологию и коды в новой системе «1С:ERP», а также использовать сквозную нумерацию внутренних документов с продолжением номеров из зарубежной учетной системы. Кроме того, для менеджеров по продажам был разработан многофункциональный рабочий стол, который существенно облегчил работу с документами и позволил увидеть полную картину текущего взаимодействия с клиентами. Это увеличило производительность труда и снизило количество ошибок при работе с данными.

По итогу новая система «1С:ERP» существенно ускорила процесс бюджетирования и подготовки управленческой отчетности по всей компании, а также по отдельным бизнес-направлениям и позволила оптимизировать штат сотрудников, перераспределяя ресурсы на более важные задачи.

«В условиях ограниченного срока внедрения Scrum-методология позволила сосредоточиться на цели проекта и не делать Muda, оперативно тестировать гипотезы и запускать новый функционал», — сказал Андрей Холостенко, Scrum evangelist, «Первый Бит».

«Разработка решения велась без снятия конфигурации с поддержки, что позволило и дальше получать гарантийную поддержку фирмы «1С», — сказал Константин Заболотный, архитектор проекта, «Первый Бит».