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Itprotect завершила проект по усилению защиты персональных данных для завода «Воронежский Трансформатор»

Специалисты интегратора в области кибербезопасности Itprotect успешно реализовали проект по модернизации системы защиты персональных данных для «Воронежского Трансформатора», российского производителя силовых трансформаторов.

В рамках пятимесячного проекта эксперты Itprotect провели полный цикл работ: от комплексного аудита ИТ-инфраструктуры до разработки пакета проектной документации для системы защиты информации.

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«Мы провели глубокий анализ, разработали технические решения и просчитали все необходимые ресурсы, чтобы заказчик мог оперативно перейти к практической реализации системы защиты. Эти меры позволят предприятию не только соответствовать корпоративным стандартам, но и более эффективно противостоять современным киберугрозам», — отметил Роман Писарев, руководитель департамента аудита и консалтинга Itprotect.

Проект для «Воронежского трансформатора» стал очередным подтверждением экспертного подхода Itprotect к реализации решений по защите персональных данных для крупных предприятий. Интегратор активно развивает направление консалтинга и аудита, помогая промышленным холдингам соответствовать актуальным требованиям законодательства.

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