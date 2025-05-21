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Лопацкий Артем
УПОМИНАНИЯ
|21.05.2025
|«Телеком биржа» вложила более 200 млн руб. в развитие ИТ-компании «Спикател» 1
|21.05.2025
|Артем Лопацкий, «Спикател»: Заказчик понял, что закупленных несколько лет назад «костылей» уже недостаточно 1
Лопацкий Артем и организации, системы, технологии, персоны:
|ФОРС - Центр разработки 646 2
|Телеком Биржа 32 2
|Спикател 3 2
|Телеком Биржа - ServicePipe - Сервиспайп 58 1
|WebmonitorX - Вебмониторэкс 17 1
|Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1282 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4681 2
|SolidSoft SolidWall WAF 16 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44128 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148622 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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