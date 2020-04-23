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«Талмер» получила лицензию ФСТЭК

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Талмер» (входит в «ИКС Холдинг») объявила о получении лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю на деятельность по технической защите конфиденциальной информации (лицензия ФСТЭК ТЗКИ).

Лицензия позволяет специалистам «Талмер» применять в работе широкий спектр компетенций по сертифицированным средствам защиты информации, а также оказывать большой перечень услуг в сфере информационной безопасности (ИБ): защита конфиденциальной информации от несанкционированного доступа, специальные воздействия на такую информацию, проектирование систем защиты и аудит ИБ.

Для получения лицензии компания «Талмер» выполнила все необходимые условия, которые соответствуют алгоритму лицензирования регулятора и требованиям постановления Правительства от 03.02.2012 г. №79 «О лицензировании деятельности по технической защите конфиденциальной информации».

«Сфера информационной безопасности стала неотъемлемой составляющей крупных компаний из всех секторов экономики. Сегодня невозможно недооценивать инструменты ИБ, правильно подобранные средства защиты информации способны предотвратить как колоссальные финансовые потери и существенные простои бизнес-процессов, так и избежать репутационных рисков, связанных с негативным влиянием на имидж компании. Мы не только отслеживаем тренды рынка ИБ, но и оперативно реагируем на происходящие изменения, предоставляя заказчикам передовые решения в сфере ИБ и лучшие мировые практики защиты информации», - отметил Никита Семенов, руководитель отдела информационной безопасности компании «Талмер».

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