RCloud by 3data запустила сервис S3 Object Storage для бизнеса

Облачная платформа RCloud by 3data расширила матрицу клиентских сервисов. Теперь для заказчиков агрегатора облачных услуг стало доступно универсальное масштабируемое решение S3 Object Storage.

Сервис S3 развернут на основе объектного хранилища Ceph. Это продукт на базе открытого исходного кода с распределенной файловой системой, базовым свойством которого является безболезненное масштабирование до петабайных размеров, поэтому S3 Object Storage способен закрыть потребности малого и крупного бизнеса. Объектное хранение в Ceph реализуется с помощью специального ПО, которое обеспечивает доступ к данным через протокол S3 и является аналогом сервиса Amazon AWS.

«S3 Object Storage может использоваться как самостоятельное хранилище, а также как вспомогательный ресурс к другим уже работающим хранилищам, тем самым снизив нагрузку на текущие мощности заказчика. Также хочу отметить, что сервис прошел многомесячное тестирование на внутренней инфраструктуре RCloud by 3data и отвечает всем необходимым требованиям к надежности хранения данных», – сказал ИТ-директор облачной платформы RCloud by 3data Валентин Соколов.

Еще одним важным элементом S3 является то, что заказчик может предоставить доступ к объектам хранения одновременно многим пользователям, при этом число обращений не замедляет доступ к данным.

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Управление объектным хранилищем доступно на портале RCloud, где у заказчика есть возможность создавать и удалять бакеты, загружать объекты в бакеты, настраивать доступ к объекту, управлять жизненным циклом объекта и копировать его в папку. Также заказчик может управлять S3 Object Storage через API.