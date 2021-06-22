Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов»

Облачный провайдер Cloud4Y предоставил S3 хранилище компании «Пять капиталов». Группа компаний «Пять капиталов» — это объединение нескольких финансовых организаций из Татарстана, работающих как самостоятельные юридические лица. Предприятие работает с привлечением вкладов, предлагает населению микрокредитные продукты. География деятельности компании не ограничивается республикой Татарстан, работа ведётся со всеми регионами Российской Федерации.

Для полноценного взаимодействия всех организаций в составе ГК «Пять капиталов» используют современное высокопроизводительное оборудование, а также активно пользуется возможностями облачных платформ. Так, для хранения бэкапов баз данных компания обратилась к корпоративному облачному провайдеру Cloud4Y.

Специфика работы группы компаний требовала более эффективной работы с БД, чтобы все организации могли пользоваться накопленной информацией, обновлять и дополнять её не перегружая собственное ИТ-оборудование. Актуальным был и вопрос цены — требовалось недорогое, стабильно доступное хранилище.

Наиболее подходящим решением под задачи ГК «Пять капиталов» являлось облачное объектное хранилище S3 (Object Storage). Это простое и удобное решение по модели IaaS для хранения резервных копий, документов, архивных данных и раздачи статического контента со снижением нагрузки на основные мощности (СХД).

Объектное хранилище S3 от Cloud4Y подходит для хранения бесконечных объёмов данных в исходном формате без создания иерархии Решение позволяет сократить расходы на хранение данных. Дополнительно компания-клиент получила гарантированный уровень надёжности и доступности БД.