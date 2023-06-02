Разделы

Облака
|

Yandex Cloud поможет компаниям улучшить управление данными с помощью сервиса Hive Metastore

Платформа Yandex Cloud открыла доступ к Hive Metastore как к управляемому сервису в облаке. Благодаря доступности Hive Metastore на облачной платформе дата-инженеры смогут проще развернуть сервис, а также сократить вероятность отказов и проблем при работе с данными. Это ускорит создание проектов аналитической обработки данных – корпоративных хранилищ и витрин данных в компаниях. Hive Metastore предоставляется бесплатно на этапе Public Preview и уже доступен по запросу для пользователей облачной платформы.

Hive Metastore хранит метаданные. Это, например, данные о пути к файлам, о колонках и типах данных. Вся эта информация помогает легче обращаться к массивам данных и преобразовывать их в реляционные таблицы – подготовленный формат для разработки бизнес-систем. Hive Metastore предоставляет метаданные приложениям и помогает ускорять доступ и обработку конкретных данных из облачного хранилища.

Hive Metastore интегрирован с сервисом для обработки массивов данных Yandex Data Proc. Технология представлена в виде отдельных кластеров, которые автоматически масштабируются и используют сервис Yandex Object Storage как основной вариант хранения данных. Размещение информации в Object Storage обеспечивает совместный доступ к данным из множества кластеров Data Proc, гарантирует надёжность хранения и высокую пропускную способность доступа к данным.

Китайский гигант запускает в России локальное производство электротехнического оборудования
Бизнес

«Сервисы платформы данных остаются самыми быстро растущими по темпам потребления на облачной платформе. Для нас важно, чтобы работа с данными с помощью сервисов Yandex Cloud была максимально простой и быстрой для дата-инженеров, аналитиков, дата-сайентистов, ведь качественный анализ данных помогает любому бизнесу быстрее принимать решения и получать конкурентные преимущества. Hive Metastore позволяет упорядочить работу с данными из разных источников и, как результат, ускоряет работу с ними», – отметил Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Отечественный разработчик представил платформу для создания виртуального частного облака

Облачный провайдер Selectel готовится выйти на биржу

Как оптимизировать ИТ-инфраструктуру в новых условиях

Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

Что ждет российские облака в ближайшие годы

Китайцы нашли хитрый и абсолютно законный способ обойти запрет США на покупку передовых чипов

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Складные смартфоны, которые можно купить в России: выбор ZOOM

Телеграм-боты на базе ChatGPT: выбор ZOOM

Обзор проектора Acer H5386BDi: превратите ваш дом в кинотеатр

Показать еще

Наука

Черные дыры: за счет чего может расширяться Вселенная?

Межзвездные облака — истинный источник жизни на Земле?

Космический бетон из внеземной пыли оказался в два раза прочнее обычного
Показать еще