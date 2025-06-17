«Северсталь» усиливает корпоративную ИТ-инфраструктуру решением VK Tech

«Северсталь» совместно с VK Tech внедрила объектное хранилище данных и резервных копий на базе программно-аппаратного комплекса (ПАК) Object Storage S3. Решение обеспечит стабильную и бесперебойную работу информационных систем компании, а также их подсистем, компонентов и модулей.

«Северсталь» использует Object Storage от VK Tech для хранения более 1 ПБ неструктурированных данных, в том числе пользовательских файлов и медиаконтента, производственных систем управления MES (Manufacturing Execution System), а также резервных копий баз данных.

VK Tech развернул в «Северстали» готовый ПАК, обеспечивающий необходимое горизонтальное масштабирование и высокую производительность при обработке данных. За два месяца выполнены пусконаладочные работы, а также интеграция с корпоративными системами мониторинга и управления событиями информационной безопасности (SIEM). Решение балансирует нагрузку на маршрутизаторах, повышает отказоустойчивость и надёжность инфраструктуры компании. Завершающим этапом проекта стали успешные пятидневные тесты нагрузки и аварийного восстановления на площадке «Северстали».

«Партнерство с VK Tech открывает возможности создания удобного инфраструктурного сервиса для информационных систем. Object Storage поддерживает международный стандарт хранения и доступа к данным S3 и позволяет расширять массив для растущих потребностей систем по производительности и объемам. Важным критерием выбора стало и то, что этот сервис для хранения данных используется в VK Tech, значит, команда сможет предоставить квалифицированную поддержку решения», — сказал директор по информационным технологиям «Северстали» Сергей Дунаев.

«Реализация проекта с ПАО «Северсталь» — важный этап для VK Tech. Мы внедрили технологически сложное решение, соответствующее высоким требованиям к производительности, отказоустойчивости и информационной безопасности крупного промышленного предприятия. Со стороны VK Tech работу ПАК Object Storage поддерживает выделенная команда поддержки. Уверены, что опыт и технологии VK Tech позволят заказчикам из различных отраслей значительно повысить эффективность работы с корпоративными данными», — отметил коммерческий директор VK Tech Андрей Горяйнов.

Object Storage доступно в нескольких вариантах поставки: как сервис на облачной платформе VK Cloud, в виде ПО для установки на оборудовании заказчика и в формате готового программно-аппаратного комплекса (ПАК).