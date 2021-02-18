Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Данильянц Алексей

СОБЫТИЯ


18.02.2021 Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud 1
31.01.2021 Что нового предлагает VMware для управления большим парком разных виртуальных машин? 1
23.12.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud подвел итоги 2020 года 1
30.09.2020 Stack Group и Virtuozzo подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
29.04.2020 M1Cloud представила прогноз развития облачного рынка после кризиса 1
15.04.2020 M1Cloud зафиксировал рост спроса на облачные ресурсы 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
30.11.2018 M1Cloud представил прогноз развития облачного ИТ-рынка на 2019 год 1
31.10.2018 M1Cloud усовершенствовал ПО для автоматизации бизнес-процессов 1
12.09.2018 «Медиагруппа Актион-МЦФЭР» разместила информационные системы в защищенном облаке M1Cloud 1
22.02.2018 Тренды информационной безопасности в облаках от M1Cloud на 2018 год 1
20.12.2016 Stack Group подвела предварительные итоги 2016 года 1
15.12.2016 Stack Group расширила функциональность интерактивного «личного кабинета» для клиентов 1
02.12.2016 Stack Group представила гибридные и защищенные ИТ-решения для российских и зарубежных компаний 1
07.11.2016 «Почта Банк» разместил ИТ-инфраструктуру в дата-центре «М1» 1
14.07.2016 Stack Group прогнозирует более чем 45% рост объема предоставляемых облачных услуг по итогам 2016 г. 1
11.05.2016 Stack Group стала первым реселлером глобальных сервисов Equinix в России и странах СНГ 1
12.04.2016 «Финам» перенес ИТ-инфраструктуру на площадки Stack Group 1
17.02.2016 Stack Group оптимизировала собственное программное решение для автоматизации бизнес-процессов 1
19.01.2016 Дата-центр «М1» Stack Group получил сертификат Tier III Uptime Institute 1

Публикаций - 21, упоминаний - 21

Данильянц Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Stack Group - Стек Групп - Стек Телеком 192 19
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 5
Equinix 48 2
Broadcom - VMware 2610 2
Veeam Software 345 2
Virtuozzo - Parallels Holding - Виртуоззо Рисерч 70 2
Mobile Park - Мобайл Парк 5 1
ITG - ITglobal.com - ИТглобалком Рус - ИТглобалком Лабс - 216 1
StormWall - Сторм системс 149 1
Flant - Флант 213 1
Wectech - Вектек 2 1
FirstVDS - ИОТ 22 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 1
Multifactor - Мультифактор 132 1
RuVDS - МТ Финанс 107 1
Финам ИК - Финам Технология 6 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
Softline - Софтлайн 3743 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 1
Selectel - Селектел 544 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
Актион МЦФЭР 56 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 1
ВТБ - Почта Банк 514 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 17
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1875 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 5
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 4
OpenStack 560 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 4
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 841 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 3
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 3
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 318 2
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 365 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 2
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 2
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3582 2
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 173 16
Apple iPhone 6 4861 3
Broadcom - Omnissa Horizon - VMware Horizon Suite - VMware VDI 138 3
Stack Group - Automate 21 2
Virtuozzo Hybrid Infrastructure Platform 10 2
Cloudian Hyperstore 3 1
HPE 3PAR StoreServ Storage - HPE SSMC - HPE StoreServ Management Console 59 1
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 47 1
Broadcom - VMware App Volumes 11 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Киберпротект - Кибер Бэкап 199 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 1
Stack Group - M1Cloud Object Storage 43 1
Лебедев Владимир 94 3
Вислоцкий Илья 9 2
Файн Александр 11 1
Миронов Алексей 8 1
Соловьев Дмитрий 84 1
Турмыев Сердар 7 1
Фролов Андрей 10 1
Гурский Олег 5 1
Горохов Евгений 40 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Нидерланды - Амстердам 630 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2756 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 3
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 792 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 595 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
N+1 - Издание 188 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще