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Прогноз развития облачного рынка на 2021 год от M1Cloud

Интеграция Инфраструктура
, Текст: Владимир Бахур

Алексей Данильянц, генеральный директор Stack Group (M1Cloud), рассказал, что в 2021 году можно будет наблюдать новые вызовы для России, которые повлияют на бизнес и экономику, на благосостояние людей. Успешность бизнеса будет определяться, в том числе тем, какие уроки бизнес вынес из 2020 года и какие стратегические решения были приняты.

2021 год, как и 2020, пройдет под знаком пандемии COVID-19, так как эффект от вакцинации не будет мгновенным, а учитывая то, что многие страны не имеют собственной вакцины, прививаться население начнет позже или не начнет совсем. Таким образом, будут сохраняться многие ограничения, связанные с перемещением между странами, внутри стран могут усиливаться меры, связанные с массовыми мероприятиями, учитывая прогнозы по третьей волне пандемии, которую ожидают весной. Соответственно, бизнесу стоит учитывать это в стратегиях на 2021 год и прежде всего вкладываться в ИТ-решения, которые обеспечивают доступность и непрерывность бизнес-процессов.

Важно учитывать и то, что пандемия сформировала новый класс людей, которые не готовы возвращаться в офисы, потому что удаленный формат им комфортен или потому что просто продолжают опасаться распространения COVID-19, поэтому бизнесу придется часть задач, а с ними и часть рабочих мест, навсегда перенести на удалёнку, тем более что многие профессии и современные технологии позволяют продуктивно исполнять обязанности из любого места, не находясь в офисе. Соответственно, с технологичной точки зрения компании должны иметь возможность оперативно развернуть удаленные рабочие столы в защищенных облаках. Многие компании уже протестировали VDI в периоды локдауна, но теперь VDI становится стандартным инструментом, который должен быть в портфеле любой компании.

Пандемия внесла свои коррективы и во многие потребительские модели – клиенты увидели преимущества онлайн-сервисов, онлайн-платежей, онлайн-обучения и другого. Теперь каждый уважающий себя бизнес должен предлагать два варианта обслуживания с личным посещением и без личного присутствия. Многие компании пошли дальше, сделали клиентские приложения для смартфонов или личные кабинеты, где потребитель может купить, заказать, забронировать, настроить, переоформить всё необходимое самостоятельно, без обращения в компанию. Конечно, первыми это сделали крупные ИТ-емкие организации, но теперь средний и даже малый бизнес задумывается о своих приложениях и онлайн-сервисах для клиентов. Таким образом, если рассматривать технологичные возможности, то потребуется облачная среда для разработки – в данном случае идеально подходят облачные OpenStack-платформы, которые позволяют гибко настраивать и быстро масштабировать вычислительные ресурсы под разные проекты.

Еще одним возможным риском 2021 года может стать усиление санкций, в частности потенциально следует предусмотреть даже «отключение» России от глобального интернета. В этих условиях наиболее дальновидно для бизнеса будет перенос всех данных на территорию России. Соответственно, потребуются защищенные облака в соответствии с законом ФЗ-152 «О персональных данных», спрос на которые уже находится на высоком уровне, а предложение от сервис-провайдеров ограничено, учитывая высокую стоимость создания таких облаков и необходимость аттестовать их в регулирующих органах. Так, потенциально с 2021 года можно будет наблюдать дефицит облачных вычислительных ресурсов в защищенном исполнении.

Без облаков невозможно сейчас разработать онлайн-сервисы, запустить оперативно сайты, развернуть коммуникационные инструменты для видеоконференций – облака будут развиваться несмотря на пандемию, потому что они придают скорости бизнесу.

Различные кризисы делают бизнес адаптивнее и эффективнее, у бизнеса появляются новые цифровые инструменты отстройки операционных процессов, взаимодействия с клиентами, новые каналы продаж, которые требуют всё больше облачных вычислительных ресурсов, использование которых позволяют снизить затраты на ИТ и ИБ-персонал, перевести затраты из капитальных в операционные и не зависеть от поставок оборудования из других стран. Новые потребности бизнеса порождают новые требования к сервис-провайдерам, которые предоставляют уже не просто IaaS, а сервисы на разных облачных платформах, гибридные облака, облака с автоматизированным управлением, мультиоблачность и т.д.

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