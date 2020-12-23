Облачный сервис-провайдер M1Cloud подвел итоги 2020 года

Облачный сервис-провайдер M1Cloud подвел итоги 2020 г.

В 2020 г. основным событием, которое накрыло весь мир, все экономики, стала пандемия COVID-19. Локдаун во II квартале этого года и риск повторного локдауна повлияли на бизнес, на его стратегические шаги. Одним из основных факторов развития бизнеса в условиях пандемии стала цифровизация и развитие онлайн-сервисов, базой для которых стали облачные технологии.

«В течение года мы наблюдали нетипичный спрос на облачные ресурсы как от имеющихся заказчиков, так и рост новых запросов из таких отраслей, как: электронная коммерция, логистика, электронные услуги, банкинг, онлайн-платформы для мероприятий и обучения, фарма и другие отрасли. В свою очередь, это повлияло на рост нагрузки на имеющуюся инфраструктуру сервис-провайдеров, потребовалось расширение спектра облачных сервисов, ориентированных на различные потребности бизнеса», – сказал Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud (Stack Group).

Для бизнеса, которому требуется работать с решениями на базе открытого ПО OpenStack и использовать привычный OpenStack API, сервис-провайдер M1Cloud представил новое OpenStack-решение на платформе Virtuozzo Hybrid Infrastructure от международного вендора Virtuozzo, специализирующегося на создании программного обеспечения в области виртуализации. Помимо этого, в течение года были расширены линейки сервисов: Disaster Recovery as a Service для послеаварийного восстановления ИТ-инфраструктуры на резервной площадке, а также Backup as a Service на базе продуктов Veeam для создания резервных копий физических и виртуальных машин, данных приложений на удаленной площадке и репликации в облако провайдера.

«Во время кризисных явлений спрос на облачную инфраструктуру растет, потому что облака снижают капитальные затраты бизнеса, сокращают общие ИТ и ИБ бюджеты, расходы на технический персонал, позволяют реализовывать ИТ-емкие проекты, быстро масштабируя инфраструктуру», – отметил Алексей Данильянц.

Определить правильный баланс между собственной инфраструктурой и облачной средой можно, используя расчет совокупной стоимости владения вычислительными ресурсами, в рамках сервиса по созданию гибридной ИТ-инфраструктуры Hybrid Infrastructure от M1Cloud. В условиях пандемии инвестировать средства в создание собственной инфраструктуры на физических серверах – это большие риски, в том числе из-за скачков курсов валют и сложностей поставок оборудования. «Особенно сложно создавать собственную защищенную инфраструктуру, востребованную в условиях удаленной работы. Защищенные в соответствии с законом «О персональных данных» облака профессиональных сервис-провайдеров построены на высоконадежном оборудовании, имеют все необходимые лицензии и аттестаты», – сказал Алексей Данильянц.

Защищенная инфраструктура требуется и при использовании удаленных рабочих столов, поэтому M1Cloud представил сервис для крупного бизнеса – VDI на базе VMware Horizon с возможностью разворачивать от 500 рабочих станций в течение нескольких минут.

Все эти преимущества делают облако привлекательным не только для крупного бизнеса, но и для среднего, и малого бизнеса. Так, по итогам 2020 г. рост облачного рынка ожидается на уровне на 25-30%.