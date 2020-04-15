M1Cloud зафиксировал рост спроса на облачные ресурсы

Сервис-провайдер M1Cloud компании Stack Group проанализировал спрос на облачные ресурсы в период с 30 марта по 12 апреля 2020 года и выявил резкий рост запросов на облачные ресурсы с тенденцией к продолжающемуся росту в компаниях из сегментов: медицина и фармацевтика – на 15%, логистика – на 15%, eCommerce – не менее 10%, ИТ-услуги – также на 10%, обучающие платформы – на 5%. Практически на своих позициях остались банки и финансовые организации. 2/3 новых запросов на облачную инфраструктуру относятся к игровым и медиа платформам.

«В условиях кризиса, когда общие инвестиции компаний в ИТ-инфраструктуру значительно пересматриваются, роль сервис-провайдеров закономерно возрастает. IaaS уже давно является инфраструктурной основой для компаний с развитыми ИТ и автоматизацией операционных процессов. Сегодня мы отмечаем прирост вычислительных мощностей на 10-15% у ИТ-ёмких предприятий, в том числе в рамках перехода на удаленную работу и перемещении бизнес-критичных приложений в облако. Думаю, в ближайшие 6-9 месяцев эта тенденция не изменится. Соответственно, чтобы обеспечить эффективную и непрерывную работу, на сервис-провайдеров ложится большая нагрузка, которая требует ответственного подхода не только с нашей стороны, но и по всей цепочке предоставления услуги», - сказал Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud (Stack Group).

Рост спроса и тенденции к повышенному потреблению облачных ресурсов в посткризисный период будет усиливать интерес со стороны инвестиционного сообщества к отрасли сервис-провайдинга, который в последние 2-3 года заметно возрос.