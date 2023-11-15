«Алиса» выучила казахский язык

«Алиса» научилась понимать казахский и говорить на нем. Пообщаться с виртуальным ассистентом «Яндекса» на национальном языке Казахстана уже можно в мобильном «Яндекс браузере». «Алиса» поможет найти ответ на интересующий вопрос, подскажет погоду или поддержит простую беседу. Поговорить с ней на казахском может любой пользователь — нужно обновить «Яндекс браузер» до последней версии, нажать на иконку Алисы и воспользоваться кнопкой «Изменить язык». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

«Алиса» сможет рассказать на казахском какой-нибудь интересный факт. Например, ей можно задать вопрос: «Алиса, какая высота горы Хан-Тенгри?» Еще у «Алисы» можно спросить, что посмотреть в Астане — и она предложит подходящие варианты в «Поиске». Виртуальный помощник также подскажет, какая погода в разных городах Казахстана сейчас или какой прогноз на выходные. В дальнейшем количество сценариев использования виртуального ассистента на казахском языке увеличится.

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Мы адаптируем наши ключевые технологии под международные рынки. «Алиса» на казахском — важный шаг для развития виртуального помощника в Казахстане. Это позволит улучшить пользовательский опыт в регионе. Мы продолжим развивать виртуального ассистента на казахском, чтобы местным жителям было удобнее им пользоваться».

Чтобы «Алиса» могла понимать запросы и давать качественные ответы на казахском, ее обучили на большом объеме данных, в том числе на тысячах вручную переведенных диалогов и сотнях часов аудиозаписей. Они были подготовлены с помощью носителей языка и редакторов.

Виртуальный помощник на национальном языке доступен на территории Казахстана. Казахоязычная «Алиса» работает на технологиях, предоставленных центром разработки виртуальных ассистентов и робототехники «Алисы».

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«Яндекс» последовательно локализует свои сервисы в Казахстане. Осенью 2023 г. компания запустила перевод видео на казахский язык в «Браузере» и приложении «Яндекс с Алисой», а также быстрые ответы на казахском в «Поиске». На национальном языке доступны и другие сервисы компании — «Такси», «Еда», «Доставка» и «Карты».

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«Алиса» — виртуальный помощник «Яндекса». Она умеет отвечать на вопросы, подбирать музыку, помогать в повседневных делах и управлять умным домом. У нее свой характер и чувство юмора, она способна поддержать разговор, придумать слоган или сказку. В основе работы виртуального помощника лежат нейронные сети. «Алиса» (на русском языке) доступна в умных устройствах, приложениях и сервисах «Яндекса», а также в устройствах партнеров.