Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

ASBIS Prestigio SmartVoice

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


06.07.2021 «Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт» 1
06.11.2020 Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей» 2
06.11.2020 Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

ASBIS Prestigio SmartVoice и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3602 4
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 230 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
ASBIS - АСБИС - ASBIS Enterprises 120 1
Xiaomi - Сяоми 2232 1
Lenovo Group 2447 1
Huawei 4677 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МегаФон 10742 1
Samsung Electronics 11065 1
SurDoc 2 1
Acer Group - Acer Inc 2776 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
DEXP 64 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
Intel Corporation 12811 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 174 2
Сбер - СберАвто - Ситидрайв - YouDrive - Новые транспортные системы - оператор каршеринга 122 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 2
X5 Group - Перекрёсток 640 2
McDonald’s - Макдоналдс 220 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 4
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 634 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 3
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2253 2
Аудиокнига - Audiobook 259 2
Podcasts - Подкастинг 323 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 2
Микрофон - Microphone 2809 2
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 2
Аксессуары 4282 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 478 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 615 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1
LED экран - Light-emitting diode - светодиод - LED-подсветка 1170 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - Распознавание жестов - Жестовый интерфейс - Управление жестами - Gesture Recognition - Gesture Interface - Gesture control 1177 1
Компьютеризация - Computer power supply - Блок питания компьютера - встроенный источник электропитания компьютера 646 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1204 1
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3068 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 198 4
Google Android 15244 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 2
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 214 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 57 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 268 2
VK Combo 86 2
Google Android TV 381 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Ланит - Treolan Irbis A - умный домашний голосовой помощник 15 1
DEXP Smartbox - Умная колонка 11 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
Сбер - Салют-ТВ - Сберсалют 116 1
Apple iOS 8583 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 271 1
Microsoft Windows 16882 1
Мельник Сергей 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 880 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще