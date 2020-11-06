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Голосовой помощник Маруся от Mail.ru Group поселилась в мини-колонке Prestigio

Техника

Маруся от Mail.ru Group осваивает новые устройства — теперь она живет в колонке Prestigio SmartVoice. Голосовой помощник подберет музыку под настроение, поиграет с детьми в обучающие игры или расскажет им сказку, поможет с делами или позвонит другу «Вконтакте». Бонусом для покупателей SmartVoice с Марусей станет подписка VK Combo на три месяца. Цена устройства — 3990 руб.

Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управлять умным домом, напоминать о важных делах, делиться результатами спортивных матчей и подсказывать, сколько ехать до работы. Помощник удивит интересными фактами, ответит на любой вопрос, займет детей увлекательными играми и расскажет им сказки.

Маруся поможет не только с делами, но и с обучением — причем и взрослым, и детям. Она умеет переводить слова с русского на другие языки, включать аудиокниги и подкасты, помогать ребенку с таблицей умножения и рассказывать о животных.

Чтобы послушать любимый трек, достаточно попросить Марусю его включить. Помощнику доступна обширная медиатека «Вконтакте»: плейлисты для работы, медитации, спорта или отдыха, треки из плейлистов друзей, а еще музыка, подобранная специально для двоих пользователей.

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Prestigio SmartVoice

Еще одна деталь — SmartVoice поддерживает онлайн-звонки: Маруся позвонит любому пользователю из списка друзей «Вконтакте».

Колонка сделана в минималистичном стиле: овальный обтекаемый корпус, плавные линии и ничего лишнего. Сверху колонка обтянута приятной на ощупь акустической тканью, под которой находится динамик. Благодаря компактному дизайну, SmartVoice впишется в любую обстановку и не займет много места.

Сейчас колонка доступна в двух цветах: сером и белом, а в декабре 2020 г. в продаже появятся устройства красного и голубого цветов.

SmartVoice с Марусей уже в продаже — ее можно приобрести в магазинах партнеров: DNS, «Мегафон», «Ситилинк» и «Онлайн Трейд».

Бонус при покупке устройства — три бесплатных месяца подписки VK Combo. Пользователь получит все и сразу: музыку «Вконтакте» и Boom без рекламы, скидки в Delivery Club, «Самокате», «Макдональдс», магазинах «Перекресток», такси «Ситимобил», хранилище файлов Облако Mail.ru и каршеринге YouDrive. Цена подписки после бесплатного периода — 149 руб. в месяц.



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