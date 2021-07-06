«Яндекс» выпустил дешевую смарт-колонку «Станция лайт»
«Яндекс» выпустил смарт-колонку «Станция лайт» стоимостью 4000 руб., самую доступную в своей линейке. По размерам она немного больше «Станции мини» за счет более мощного динамика, но у нее нет тканевого корпуса. Зато оттенков цветов больше – шесть против двух у «Мини», плюс в «Лайт» используются более современные модули Wi-Fi и Bluetooth.
Миниатюрная колонка «Яндекса»
Российский интернет-гигант «Яндекс» анонсировал умную колонку начального уровня «Станция лайт». Это небольших размеров устройство, по габаритам и дизайну схожее со «Станцией мини», премьера которой состоялась в октябре 2019 г.
«Станция лайт» стала четвертой по счету смарт-колонкой «Яндекса» после «Станции» (вышла в мае 2018 г.), «Станции мини» (октябрь 2019 г.) и «Станции макс» (релиз в ноябре 2020 г.). Как сообщили CNews представители компании, она разрабатывалась «для тех, хочет получить устройство с “Алисой” по доступной цене».
Представители «Яндекса» рассказали CNews, что музыкальные вкусы голосового помощника «Алисы» в колонках разных цветов могут различаться, как и ее ответы на одни и те же вопросы. «В “Станции лайт” мы наделили “Алису” разными характерами. Бирюзовая колонка для романтиков, и “Алиса” в ней более спокойная. Красная для тех, кто не боится сложных вызовов, здесь “Алиса” более дерзкая. Розовая “Станция лайт” для мечтателей, поэтому в ней “Алиса” верит в волшебство», – сказал руководитель направления умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.
Цены и сроки релиза
В российской рознице «Станция лайт» стоит 4000 руб. и продается в фиолетовом, бирюзовом, красном, желтом, бежевом и розовом оттенках корпуса. Классические черный, белый и серебристый оттенки для нее недоступны, и планов по их добавлению в линейку, как рассказали CNews в «Яндексе», у разработчиков нет.
Следует отметить, что «Станция лайт» стоит столько же, сколько стоила «Станция мини» на момент выхода в октябре 2019 г. Спустя почти два года эта модель подорожала до 5000 тыс. руб. На вопрос CNews о причинах роста цены представители «Яндекса» на момент публикации ответить не смогли.
На момент публикации материала россияне могли купить «Станцию лайт» только в фиолетовом и бирюзовом оттенках. Предзаказ на остальные цвета откроется 22 июля 2021 г. Представители «Яндекса» уточнили CNews, что их продажи начнутся в августе 2021 г.
Основные отличия от «Станции мини»
Сотрудники «Яндекса» рассказали CNews, что размеры «Станции лайт» составляют 90х55 мм, что делает ее больше «Станции мини» с габаритами 90х45 мм. Внутри новой колонки установлен динамик мощностью 5 Вт против 3 Вт в модели «Мини».
Также «Станция лайт» получила более современные модули беспроводной связи – Wi-Fi 802.11ac с поддержкой диапазонов 2,4 и 5 ГГц и Bluetooth 5 с поддержкой профиля BLE (Bluetooth low energy). В «Станции мини» используются Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n.
Еще одно отличие кроется в системе управления колонками. «Станция мини» реагирует на движение рук над ней, позволяя, к примеру, уменьшать или увеличивать громкость без касания к корпусу.
В «Станции лайт», как сообщили CNews в «Яндексе», такого способа управления нет. Вместо него разработчики интегрировали в корпус четыре сенсорные кнопки, имеющие рельеф, чтобы их можно было найти на ощупь.
Еще одно отличие кроется в оформлении экстерьера колонок. «Станция мини» имеет специальное тканевое покрытие корпуса, которым «Станция лайт» не наделена. Представители «Яндекса» уточнили CNews, что отказ от тканевого покрытия в пользу обычного пластика облегчает использование колонки, к примеру, в ванной или на кухне. В случае загрязнения корпуса теперь его будет легче очистить.
Возможности «Станции лайт»
Новая колонка «Яндекса» работает только от сети, не имея встроенного аккумулятора. Она подключается к блоку питания через разъем USB-C, что в теории позволяет ей работать от пауэрбанков. Комплектный блок питания выдает 5 В и 1,5 А.
Для взаимодействия с колонкой при помощи голосовых команд в «Станции лайт» предусмотрено четыре микрофона, которые можно отключить, коснувшись одной из четырех сенсорных кнопок.
Все кнопки управления расположены на верхнем торце корпуса колонки. Помимо включения и отключения микрофона, они позволяют регулировать громкость музыки, а также приостанавливать и возобновлять ее воспроизведение.
«Станция лайт» оказалась не только на 10 мм выше «Станции мини», но и несколько десятков граммов тяжелее – 230 граммов против 173 граммов у «Мини». Диаметр динамика увеличился с 38 мм до 40 мм.
Основные конкуренты
Бороться за покупателя «Станция мини» будет не только со «Станцией лайт». Например, в ноябре 2020 г. российский ИТ-холдинг Mail.ru Group совместно с компанией Presigio выпустил компактную умную колонку SmartVoice со своим фирменным ассистентом «Маруся».
Как и «Станция лайт», SmartVoice имеет четыре кнопки управления на верхнем торце, но здесь они не сенсорные. Микрофонов в этой колонке тоже четыре.
В конце июня 2021 г. холдинг Mail.ru анонсировал еще одну смарт-колонку небольших размеров, получившую название «Капсула мини». Она поступила в продажу 29 июня 2021 г. по цене 5500 руб.
Колонка весит 305 граммов при габаритах 45 мм в высоту и 100 мм в ширину. Сбоку у нее есть цифровой светодиодный дисплей, сверху – сенсорные кнопки управления, а внутри скрывается динамик мощностью 5 Вт.