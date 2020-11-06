Выпущена маленькая и дешевая версия колонки Mail.ru с «Марусей»

В России вышла умная колонка SmartVoice компании Prestigio с голосовым ассистентом «Маруся» холдинга Mail.ru Group. По размерам она почти полностью совпадает с «Яндекс.станцией мини», появившейся год назад, но цена SmartVoice ниже более чем на 10% при более высокой мощности динамика.

«Маруся» в компактном исполнении

Холдинг Mail.ru Group в партнерстве с компанией Prestigio выпустил умную колонку SmartVoice с голосовым помощником «Маруся» – фирменной разработкой холдинга. Новинка исполнена в компактном корпусе и может считаться прямым конкурентом «Яндекс.станции мини», а также колонок Irbis A (производства российской компании «Ланит») и Dexp Smartbox (производства российской группы DNS), которые, как и «Станция», поставляются с ассистентом «Алисой».

Как сообщили CNews представители холдинга, Prestigio SmartVoice уже поступила в продажу на территории России и доступна для приобретения в крупных сетях магазинов бытовой техники и электроники. Розничная цена новинки составляет 4000 руб., и покупателям доступны два цвета – серый и белый. В декабре 2020 г. набор оттенков пополнится красным и голубым.

SmartVoice в белом исполнении

Стоимость Prestigio SmartVoice включает три предоплаченных месяца комбинированной подписки VK Combo, которая включает музыку ВКонтакте и Boom без рекламы, скидки в Delivery Club, «Самокате», «Макдональдс», магазинах «Перекресток», такси «Ситимобил», а также в хранилище файлов «Облако Mail.ru» и каршеринге YouDrive. По завершении пробного периода стоимость подписки составит 149 руб. в месяц.

В Mail.ru рассказали CNews, что при поиске партнера выбор пал именно на Prestigio, поскольку это крупный международный бренд. Опыт и профессионализм компании в создании электроники, в том числе колонок, позволил обеспечить быстрый выход на рынок нового устройства с «Марусей».



Технические характеристики

Prestigio SmartVoice получила пластиковый корпус размерами 90х90х60 мм, внутри которого поместились 5-ваттный динамик и массив из четырех микрофонов. Колонка обтянута акустической тканью, а на верхней ее грани есть четыре аппаратных кнопки – уменьшения и увеличения громкости, запуска/приостановки воспроизведения и отключения микрофона.

Сенсорных кнопок в SmartVoice нет

Встроенной памяти у Prestigio SmartVoice нет, так что она работает исключительно с внешними источниками звука, к которым подключается по Wi-Fi и Bluetooth 4.2. Также возможно подключение к смартфону через AUX. Новинка весит 190 граммов и поставляется в комплекте с 10-ваттным блоком питания (5В, 2А) и USB-кабелем питания длиной 1,5 метра. Аккумулятор в колонке не предусмотрен, так что работает она только от электросети или пауэрбанка, способного выдавать 10 Вт.

Что умеет «Маруся»

О голосовом ассистенте «Маруся», встроенном в Prestigio SmartVoice, впервые стало известно в ноябре 2018 г., когда появились первые сведения о его разработке. Его также можно установить на смартфоны под управлением Android и iOS.

Классический черный цвет корпуса. К концу 2020 года добавятся красный и голубой оттенки

«Маруся» может искать информацию в интернете, сообщать прогноз погоды, рассказывать о новых фильмах в кинотеатрах, уточнять цены на авиа- и железнодорожные билеты и т. д. В Mail.ru сообщили CNews, что она также умеет подбирать музыку под настроение, находить интересные подкасты и аудиокниги, играть с детьми в развивающие игры, обучает счету и иностраннымс языкам, а также рассказывать им сказки.

В дополнение к этому «Марусю» можно обучить работе с компонентами умного дома и напоминать о важных событиях и делах. Плюс ко всему, ассистента можно использовать и для совершения онлайн-звонков в соцсети «Вконтакте» (принадлежит Mail.ru).

Как сообщили CNews представители Mail.ru, чтобы использовать функции «Маруси», необходим интернет. Без выхода в Сеть колонка может только проигрывать музыку по Bluetooth или AUX.



Не первая колонка с «Марусей»

Prestigio SmartVoice стала второй по счету умной колонкой с ассистентом «Маруся» – первую, как сообщал CNews, Mail.ru выпустила под своим брендом в конце апреля 2020 г., и она носит название «Капсула».

«Капсула» Mail.ru

В сравнении со SmartVoice «Капсула» значительно крупнее – 223х153х110 мм. На старте продаж она стоила 8000 руб., и в цену входили три динамика суммарной мощностью 30 Вт. За воспроизведение низких частот отвечает 25-ваттный излучатель диаметром 76 мм, а высокие частоты генерирует 20-миллиметровый динамик мощностью 5 Вт. Они дополнены 82-миллиметровым пассивным низкочастотным излучателем и массивом из шести цифровых микрофонов.

Основные конкуренты

Бороться за покупателя Prestigio SmartVoice будет не с «Капсулой», а с упомянутой «Яндекс.станцией мини», появившейся в октябре 2019 г. со стартовой ценой в те же 4000 руб.

Яндекс.станция мини

На момент публикации материала она подорожала до 4500 руб., и за эти деньги в ней есть 3-ваттный динамик, четыре микрофона, Bluetooth 4.2, Wi-Fi и пластиковый корпус 90х90х45 мм.

За год до выхода «Яндекс.станции мини», в ноябре 2018 г. свет увидели колонки Irbis A и Dexp Smartbox в схожей ценовой категории.

Irbis A

Цена каждой из них, как сообщал CNews, составила 3300 руб., и на ноябрь 2020 г. она не изменилась.