Mail.ru выпустила умную колонку. Цена

В России начались продажи умной колонки «Капсула», разработанной холдингом Mail.ru Group. Устройство доступно в двух цветах, содержит три динамика и поставляется с фирменным голосовым помощником «Маруся». Покупатели получат в подарок полугодовую подписку на музыкальный стриминг «Вконтакте».



Первый смарт-динамик Mail.ru

Холдинг Mail.ru Group начал продажи собственной умной колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся», анонс которой состоялся в декабре 2019 г. В российской рознице, как сообщили CNews представители компании, новинка первое время будет продаваться исключительно в онлайне, что связано с введенным в России режимом самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

«Капсула» вышла ограниченной серией, и приобрести ее можно в двух цветах корпуса – черном и белом. Вне зависимости от выбранного оттенка стоимость колонки составит 8000 руб., а оформившие предварительный заказ на нее (заявки принимались до 21 апреля 2020 г.) смогут приобрести ее за 7000 руб. – скидка будет доступна по специальному промокоду, который поступит на электронную почту, указанную при оформлении предзаказа. Каждый покупатель получит в подарок шесть месяцев подписки на музыкальный стриминговый сервис соцсети «Вконтакте».

Умная колонка Mail.ru

На момент публикации материала купить «Капсулу» можно было у онлайн-ритейлеров AliExpress и Ozon, а также в интернет-магазинах «М.Видео», «Связного», «Ростелекома» и «Мегафона». Сроки появления колонки в других сетях распространения установлены не были.

Технические спецификации «Капсулы»

Смарт-колонка Mail.ru содержит в себе три динамика суммарной мощностью 30 Вт. За воспроизведение низких частот отвечает 25-ваттный излучатель диаметром 76 мм, а высокие частоты генерирует 20-миллиметровый динамик мощностью 5 Вт. Они дополнены 82-миллиметровым пассивным низкочастотным излучателем и массивом из шести цифровых микрофонов для распознавания голосовых команд, а также специальным «ночным» режимом, при активации которого низкие частоты начинают звучать тише.

Основные функции «Капсулы»

Все компоненты «Капсулы» умещаются в корпусе размерами 223х153х110 миллиметров. Вес колонки составляет 1,46 кг, ее корпус покрыт акустической тканью, а ее боковые и верхняя части выполнены из пластика soft-touch.

«Капсула» работает от электросети - в комплект поставки входит проводной блок питания

«Капсула» способна воспроизводить частоты в диапазоне от 50 Гц до 20 кГц. У нее нет разъемов для подключения накопителей, поэтому проигрывать музыку она будет из памяти мобильного устройства, подключенного по Bluetooth 5.0 (поддерживается протокол LE), или из интернета. Для выхода в Сеть в «Капсуле» предусмотрен модуль Wi-Fi 802.11ac (диапазоны 5 и 2,4 ГГц). Дополнительно колонка оснащена чипом NFC.

Программные возможности

«Капсула» поставляется с голосовым ассистентом «Маруся», о разработке которого впервые стало известно в ноябре 2018 г., и который также можно установить на смартфоны под управлением Android и iOS. Помощник может искать информацию в интернете, сообщать прогноз погоды, сообщит о новых фильмах в кинотеатрах, узнает цены на авиа- и железнодорожные билеты и т.д.

«Капсула» умеет читать детям сказки

Колонку можно интегрировать с системами «умного дома» и управлять с ее помощью домашними электроприборами и смарт-розетками и другой техникой. Первыми партнерами Mail.ru по этому направлению стали Redmond и «Ростелеком».

«Капсулу» также можно использовать для совершения онлайн-звонков в соцсети «Вконтакте» (принадлежит Mail.ru), она позволяет слушать музыку из плейлистов этой сети, а «Маруся» умеет подбирать музыку для прослушивания, используя для этого специальную нейросеть.

В Капсуле предусмотрены функции с элементами дополненной аудиореальности. При помощи нее можно, к примеру, читать детям сказки и рассказывать истории, сопровождая их различными AR-эффектами. При чтении вслух определенных сказок «Капсула» подбирает подходящие под рассказ звуки, спецэффекты и фоновую музыку. Функцию можно активировать командой «Маруся, давай вместе почитаем сказку», а список сказок, для которых реализована поддержка дополненной аудиореальности, постоянно пополняется.

Умные колонки «Яндекса»

Компания «Яндекс» вышла на рынок смарт-колонок значительно раньше Mail.ru – свою первую колонку «Яндекс.станция» она выпустила в мае 2018 г., Внутри нее находятся семь микрофонов и пять динамиков: два твитера мощностью 10 Вт и диаметром 20 мм, один вуфер мощностью 30 Вт и диаметром 85 мм и два пассивных излучателя диаметром 95 мм. Суммарная мощность колонки составляет 50 Вт. На момент анонса «Яндекс.станция» стоила 10 тыс. руб., но по состоянию на 22 апреля 2020 г. ее цена выросла до 11 тыс. руб. Габариты «Станции»: 141х141х231 мм, вес: 2,9 кг.

В октябре 2019 г. «Яндекс» представил колонку «Яндекс.станция мини» в очень компактном корпусе диаметром 90 мм и высотой 45 мм при весе 170 г. На старте продаж она стоила 4000 руб., но к 22 апреля 2020 г. подорожала до 4500 руб.