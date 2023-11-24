«Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок

«Яндекс» впервые раскрыл данные о продажах «Станций» во время сезона ноябрьских скидок. С 6 по 12 ноября 2023 г. было продано более 143 тыс. умных колонок с «Алисой». Это сравнимо с населением большого города: например, Пятигорска или Электростали. В 83% случаев новые устройства заказали в онлайн-магазинах или на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. продажи «Станций» увеличились почти вдвое. С 7 по 13 ноября 2022 г. пользователи купили 79 тыс. умных колонок «Яндекса». За пять лет с момента запуска самой первой «Станции» в 2018 году было продано около 8 млн различных устройств этого типа.

«В ноябре количество активных «Яндекс станций» впервые превысило 7 млн. Это не только говорит об увеличении интереса к нашим умным колонкам с Алисой, но и показывает, что почти 9 из 10 когда-либо проданных «Станций» продолжают работать и остаются востребованными. В этом году мы обновили «Станцию макс», а 16 ноября запустили новую компактную колонку — «Станцию миди». Пользователи тепло встретили эти устройства, и они вносят значимый вклад в результаты продаж», — сказал Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса».

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«Яндекс станции» — умные колонки «Яндекса» с виртуальным ассистентом «Алисой». Актуальный модельный ряд состоит из «Станции лайт», «Станции мини», «Станции миди», «Станции макс», «Станции дуо макс», «ТВ станции» и «ТВ станции про». С их помощью можно слушать музыку, смотреть видео, управлять умным домом и общаться с «Алисой», используя многочисленные возможности нейросети YandexGPT.