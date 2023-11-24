Разделы

Ритейл Розница Техника
|

«Яндекс» объявил о результатах продаж «Яндекс станций» во время первой волны ноябрьских скидок

«Яндекс» впервые раскрыл данные о продажах «Станций» во время сезона ноябрьских скидок. С 6 по 12 ноября 2023 г. было продано более 143 тыс. умных колонок с «Алисой». Это сравнимо с населением большого города: например, Пятигорска или Электростали. В 83% случаев новые устройства заказали в онлайн-магазинах или на маркетплейсах. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. продажи «Станций» увеличились почти вдвое. С 7 по 13 ноября 2022 г. пользователи купили 79 тыс. умных колонок «Яндекса». За пять лет с момента запуска самой первой «Станции» в 2018 году было продано около 8 млн различных устройств этого типа.

«В ноябре количество активных «Яндекс станций» впервые превысило 7 млн. Это не только говорит об увеличении интереса к нашим умным колонкам с Алисой, но и показывает, что почти 9 из 10 когда-либо проданных «Станций» продолжают работать и остаются востребованными. В этом году мы обновили «Станцию макс», а 16 ноября запустили новую компактную колонку — «Станцию миди». Пользователи тепло встретили эти устройства, и они вносят значимый вклад в результаты продаж», — сказал Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса».

***

«Яндекс станции» — умные колонки «Яндекса» с виртуальным ассистентом «Алисой». Актуальный модельный ряд состоит из «Станции лайт», «Станции мини», «Станции миди», «Станции макс», «Станции дуо макс», «ТВ станции» и «ТВ станции про». С их помощью можно слушать музыку, смотреть видео, управлять умным домом и общаться с «Алисой», используя многочисленные возможности нейросети YandexGPT.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровизация страхования: какие новинки внедряют лидеры рынка

Bluetooth устарел, ему пора на свалку. Создана в разы более достойная альтернатива

Threat intelligence platform. Аналитическое сравнение решений Security Vision TIP и Anomaly

Официальный язык программирования для iPhone и Mac доживает последние дни. Желающих на нем писать почти не осталось

Как защитить платформы контейнеризации на всех стадиях жизненного цикла

России срочно потребовались ремонтники базовых станций Huawei. Сейчас их некому чинить

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 онлайн-сервисов для быстрой обработки фотографий без регистрации: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: выбор ZOOM

Печать без забот: расходные материалы G&G премиального качества

Показать еще

Наука

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

Ликбез RnD.CNews: что такое суперконтиненты и правда ли, что все континенты Земли соединятся

Новый уникальный вид птерозавра — у него двухметровый размах крыльев и огромный костяной гребень на голове
Показать еще