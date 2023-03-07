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«Алиса» прочтет собственные стихи

«Алиса» сочинила подборку стихов и научилась читать их, как настоящий актер. Стоит сказать: «Алиса, расскажи свое стихотворение», и она что-нибудь прочтет — с нужной интонацией и акцентами. Это стало возможным благодаря технологиям генерации текста и синтеза речи. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чтобы «Алиса» красиво читала свои стихи, сначала их записали в исполнении профессиональных актеров. Эти аудиозаписи загрузили в нейросеть, отвечающую за синтез голоса. Она скопировала интонационный рисунок (акценты, паузы, ритм и так далее) и воспроизвела в речи «Алисы». Сейчас в ее арсенале около 150 стихов, которые она охотно декламирует. А сочинить их «Алисе» помогла языковая модель «Яндекса» из семейства YaLM, обученная на стихах классиков и современных поэтов.

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Когда “Алиса” только появилась, у нее уже был свой узнаваемый голос. Она никогда не звучала, как бездушный робот. С тех пор мы сильно улучшили голосовой синтез: научили “Алису” ставить ударения, выражать голосом эмоции и даже шептать. Чтение стихов — это следующий шаг. В будущем “Алиса” сможет декламировать не только свои, но и чужие стихи. Причем ей не нужно будет брать уроки у актеров».

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