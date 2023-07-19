Продажи «умных» колонок в России удвоились и уже сопоставимы с холодильниками

Группа «М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает увеличение спроса на колонки с голосовыми помощниками. По итогам первого полугодия 2023 г. их штучные продажи в группе увеличились в 2,2 раза, а по сравнению с тем же периодом 2021 г. почти в 3,5 раза. Самой популярной моделью стала «Яндекс станция лайт». По данным «Яндекса», любимый сценарий пользователей – прослушивание музыки, среди других: поиск информации в интернете, общение с «Алисой», запрос прогноза погоды, управление «умным» домом, функция будильника и таймера, воспроизведение сказок. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

Сегмент «умных» колонок продолжает устойчивый рост, спрос не достиг насыщения и имеет потенциал для дальнейшего развития. По оценке «М.Видео-Эльдорадо», продажи «умных» колонок в целом по России за январь-июнь 2023 г. увеличились двукратно, до более чем 1,5 млн штук. По объему приобретенных девайсов за шесть месяцев 2023 г. смарт-колонки оказались сопоставимы, например, с такой категорией массового спроса для дома, как холодильники (продажи по России составили 1,5 млн штук), а также оказалась популярнее планшетов (около 1 млн проданных штук).

Руководитель департамента «Развлечения и гаджеты» в «М.Видео-Эльдорадо» Алексей Рогозин: «Среди факторов увеличения популярности «умных» колонок: устойчивая ситуация с ассортиментом под разные запросы, регулярное появление новинок, включая доступный сегмент, рост знания о различных сценариях использования голосовых помощников, а также увеличение интереса к экосистемным подпискам. Стоит также упомянуть востребованность колонок в качестве персонализированного подарка, повторные покупки, а также популяризацию «умного» дома – колонка выступает в качестве его центра, позволяет голосом управлять различным элементами или бытовой техникой. Продажи устройств, относящихся именно к экосистеме «умного» дома, в наших сетях также демонстрируют положительную динамику. По итогам полугодия спрос на категорию увеличился на 56% год к году и в 2,1 раз к тому же периоду 2021 г. Средний чек при покупке одного устройства составил около 1,3 тыс. руб. Самыми популярными товарами стали лампочки, розетки, приборы управления, датчики безопасности и IP-камеры. Среди драйверов: усиление тренда на цифровизацию домашнего пространства, стремление сделать его безопаснее и энергоэффективнее, а решение бытовых задач проще и быстрее, также стоит упомянуть желание усовершенствовать имеющиеся бытовые приборы или объединить нескольких устройств за счет голосового ассистента».

В общей сложности выбор колонок с виртуальными ассистентами в «М.Видео-Эльдорадо», доступных в магазинах и онлайн, увеличился до порядка 100 различных наименований. Лидером среди производителей является «Яндекс», демонстрируют рост VK и Sber. Средний чек по итогам января-июня 2023 г. составил порядка 6,5 тыс. руб. Среди наиболее популярных цветов колонок: черный, серый, синий, мятный, фиолетовый.

Руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник: «Станции с «Алисой» стали неотъемлемой частью жизни нескольких миллионов семей. Любимые сценарии пользователей — это не только прослушивание музыки, но и просто общение с «Алисой». Треть пользователей ищут с ее помощью информацию в интернете. Популярны также вопросы про погоду и всевозможные сценарии умного дома. Люди с удовольствием пользуются «Станцией» как радио, будильником и таймером. Просят «Алису» рассказать ребенку сказку и выполняют с ее помощью мелкие домашние дела. Также все более популярным становится поиск телефона, звонки между «Станциями» и режим радионяни».

Отечественное ПО и китайское «железо»: российские игроки рынка ВКС стремительно растут CNews Analytics

***

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (ПАО «М.видео») – российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объединяющая бренды «М.Видео» и «Эльдорадо». В периметр группы входит ИТ-компания «М.тех», сфокусированная на разработке решений в сфере ритейла и электронной коммерции, и финтех-платформа «Директ кредит». «М.Видео-Эльдорадо» развивает как онлайн-платформу, так и сеть магазинов под обоими брендами, общий трафик компании составляет порядка 1,3 млрд контактов в год. Группа «М.Видео-Эльдорадо» управляет сетью из более чем 1200 магазинами в 370 российских городах от Калининградской области до Камчатки и развивает собственный маркетплейс техники и электроники.