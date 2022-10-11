«Алиса» научилась узнавать всех членов семьи

«Алиса» научилась различать голоса членов семьи и подбирать музыку индивидуально для каждого. Например, одному она включит его любимый джаз, а другому — рок. Кроме того, теперь вся семья может управлять умным домом в приложении «Дом с Алисой». Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Раньше «Алиса» старалась учесть вкусы всех членов семьи, смешивая их любимые треки — в итоге им не всегда удавалось слушать только то, что нравится. А если владелец устройства просил «Алису» запомнить свой голос, остальные уже не могли ставить лайки. Теперь любой член семьи с подпиской «Яндекс плюс» может сказать «Алиса, мне нравится» — и она добавит трек именно в его плейлист. Каждый сможет слушать свою любимую музыку и персональный поток треков. Эти возможности доступны во всех умных колонках «Яндекса».

Сергей Мельник, руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса»: «Колонка с “Алисой” — это семейный девайс. С ней общаются мамы и папы, подростки и люди пожилого возраста. У каждого свои музыкальные пристрастия, поэтому так важно, чтобы Алиса узнавала по голосу всех членов семьи».

Близкие смогут также управлять умным домом с помощью приложения «Дом с Алисой». Например, теперь не нужно ждать владельца устройства, чтобы запустить через приложение робот-пылесос. Это сможет сделать любой из домашних со своего телефона.

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«Алиса» может запомнить до пяти членов семьи, включая владельца устройства. Для этого ему нужно попросить близких скачать приложение «Дом с Алисой» и пригласить их управлять умным домом. После этого члены семьи смогут познакомиться с «Алисой», чтобы она запомнила их голоса.