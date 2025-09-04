Разделы

Более 64% россиян не готовы поручать домашние дела ИИ

Технологии «умного» дома в России развиваются, но в повседневной жизни активно их используют меньше четверти россиян. Такие данные приводят в своем исследовании аналитики ГК «Садовое кольцо». Об этом CNews сообщили представители ГК «Садовое кольцо».

Искусственный интеллект в короткие сроки пришел в самые разные сферы нашей жизни: по улицам ездят «умные» роботы-доставщики, а на сложные вопросы отвечает чат-бот. Казалось бы, логично ожидать, что и дома россияне будут готовы перепоручить рутинные обязанности «умным» устройствам. Но исследование ГК «Садовое кольцо» показало обратное — лишь 35,6% согласны доверить домашние дела искусственному интеллекту. Остальные считают: с бытовыми задачами никто не справится лучше, чем человек.

Больше половины опрошенных не пользуются технологиями «умного» дома и не нуждаются в них. Четверть респондентов не используют их в данный момент, но хотели бы попробовать. Лишь для 17,4% цифровые решения в быту являются частью повседневной жизни.

Участникам исследования предложили выбрать, какие домашние дела они согласились бы перепоручить роботу прямо сейчас, если бы у них была такая возможность. Самым популярным вариантом — 38,1% — оказалась генеральная уборка, включая мытье окон и чистку мебели. Уход за одеждой и присмотр за пожилыми родственниками набрали порядка 15% каждый, выгул собаки — 13,7%. Каждый десятый готов доверить цифровому помощнику кулинарные дела — причем не только приготовление еды, но и составление меню. Самым непопулярным вариантом стал присмотр за детьми — его выбрали 6,7% респондентов.

В целом для большинства россиян дом и домашние заботы остаются приватной сферой, которую они хотят контролировать сами. Однако нельзя исключать, что с развитием и повышением доступности технологий «умного» дома отношение к ним постепенно изменится.

