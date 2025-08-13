В России разработали платформу для управления дронами-курьерами, учитывающую ограничения на эксплуатацию БПЛА

Компания ICL Services представила цифровую платформу для доставки товаров дронами. Эксперты компании планируют запустить тестовые полигоны для отработки технологии в 2026-2027 гг.



Дроны-доставщики

Как стало известно CNews, продуктово-сервисная компания ICL Services разработала цифровую платформу «БАС.Логистика» для доставки товаров дронами, с учетом фактора «закрытого неба» Платформа будет в реальном времени выполнять планирование, управление и мониторинг доставок внутри страны. Об этом изданию сообщили представители Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ).

Как пояснил руководитель проекта Евгений Мамаев, главное преимущество платформы – снятие с бизнеса множества сложных задач. «Им не придется заниматься созданием инфраструктуры или интегрироваться с десятками вендоров. Не нужно согласовывать воздушные коридоры – все это берет на себя наша система. Это ускоряет доставку, сокращает время и стоимость запуска маршрутов и снижает нагрузку на наземную логистику», – подчеркнул Мамаев.

Платформа позволит клиентам через API подключаться к системе, выбирать подходящий дрон и точку доставки, формируя единый механизм работы дронов, дронопортов, поставщиков и сервисных служб.

DJI В России разработали цифровую платформу для доставки товаров дронами

На вопрос CNews о том, как будет проходить запуск платформы, учитывая нынешние условия, а именно атаки вражеских беспилотников и ограничения на эксплуатацию БПЛА, разработчики заверили, что архитектура «БАС.Логистики» изначально учитывала фактор «закрытого неба». «Сегодня это не просто ПО, это набор технологий, реализующих концепцию «бесшовное цифровое небо» и независимых от помех, GPS или «Глонасс»», — пояснили в ICL Services.

«В нашей кооперационной цепочке мы подобрали такие модели дронов, которые используют локальное позиционирование, а наша наземная инфраструктура спроектирована таким образом, чтобы минимизировать влияние навигационных помех».



С 1 марта 2024 г. тотальный запрет на использование БПЛА в России снят. Однако в ряде регионов ограничения на полеты беспилотников продолжают действовать. Например, разрешение нужно получать для полетов в запретных зонах, на территориях с ограничением полётов, в местах массового скопления людей или там, где проводятся охранные мероприятия.



БПЛА массой более 30 килограммов ставят на учет, а их владельцы проходят отдельную процедуру регистрации. За запуск беспилотника без разрешения предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.

Где будет проходить запуск

Первый тестовый запуск платформы и модели совместного использования дронов («дроншеринг») запланирован на 2026-2027 гг. на территориях Республики Татарстан, включая Иннополис и Лаишево, где действует экспериментально-правовой режим для БАС. Коммерческая эксплуатация намечена на 2027 г.

Фокусом внедрения станут не крупные города, а точки с высокой потребностью в быстрой доставке при отсутствии развитой инфраструктуры: горнолыжные курорты, коттеджные поселки, экофермы, дома отдыха. «Там, где люди отдыхают короткое время, нет пунктов выдачи заказов, но есть большой спрос на товары первой необходимости, гигиены, еду для перекуса, детское питание или игрушки», – уточнили разработчики. Отдельным перспективным направлением названа доставка медицинских изделий и биоматериалов для частных клиник и государственного здравоохранения.

На чем реализовано ПО

Технически программный слой платформы разработан с приоритетом на отечественные решения (Qt, JavaScript, .NET, Python, С/С++) и совместимость с российской ИТ-инфраструктурой, используя SQL и NoSQL базы данных, CI/CD, контейнеризацию и гибридное развертывание в российских дата-центрах. Инфраструктурные детали остаются закрытыми.

Проект развивается в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», обеспечивая управление мультивендорным флотом и его сервисную поддержку. И участвует в финальном этапе акселерации четвертной волны развития компаний перспективного портфеля Фонда НТИ на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2025». По итогам отбора из 250 проектов 15 представлены на «Архипелаге». Они нацелены на технологическое развитие и масштабирование своих достижений.

«Беспилотные авиационные системы» — национальный проект в России, запущенный 1 января 2024 г. Проект определяет стратегию развития беспилотной авиации на период до 2030–2035 гг.



Цель проекта — создание перспективной самостоятельной отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

