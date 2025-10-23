Каждый десятый курьер через два года станет роботом: «Яндекс» запустит в российских городах 20 тысяч роботов-доставщиков

«Яндекс» значительно увеличит флот своих автономных роботов-доставщиков. Через год компания будет производить по 1,3 тыс. роботов в месяц, а к концу 2027 г. выпустит в общей сложности 20 тыс. роботов нового поколения. Это поможет сервисам «Яндекса» и компаниям-партнерам решить проблему нехватки курьеров и снизить стоимость доставки. Роботы-доставщики впервые выйдут на улицы Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов, а также расширят присутствие в Москве. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Роботы нового, четвертого поколения — первые, которые будут выпускаться серийно. Они гораздо проще в производстве, а себестоимость их ниже, чем у предыдущих поколений. При этом функционально новые роботы превосходят своих предшественников. У них обновлённая подвеска, которая обеспечивает высокую проходимость, более мощный вычислительный блок и новый лидар — с ним картина окружающей обстановки еще детальнее.

На одном заряде новые роботы-доставщики могут преодолеть до 70 км. У них съемная батарея: когда заряд подходит к концу, её можно заменить за несколько секунд — это сводит к минимуму время простоя. Роботы способны работать круглые сутки и в любую погоду, в том числе в дождь и снегопад.

Еще одна особенность роботов четвертого поколения — грузовой отсек, который можно разделить на две части. Это позволит повысить эффективность доставки: теперь роботы могут доставлять два заказа за один рейс.



Первые роботы нового поколения появятся на улицах уже в ноябре 2025 г. Они будут доставлять заказы «Яндекс Еды», «Лавки», «Доставки» и компаний — партнеров «Яндекса». Стоимость доставки роботами с 2019 г. снизилась в пять раз и сейчас сравнялась с курьерской доставкой. После запуска робота-доставщика 4.0 рободоставка будет обходиться дешевле, чем доставка курьером.

Роботы-доставщики «Яндекса» впервые вышли на улицы Москвы в 2019 г. Сейчас их можно встретить в 21 районе столицы, в Мурино — пригороде Санкт-Петербурга и в Иннополисе под Казанью. В 2025 г. роботы выполнили более 250 тыс. доставок для «Яндекса» и его партнеров.