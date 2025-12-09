Самую важную в мире компанию для производства чипов поймали на помощи ВПК Китая

ASML связана с компаниями, работающими на ВПК КНР

Нидерландская ASML обслуживает по меньшей мере одного клиента, имеющего связи с военно-промышленным комплексом Китая. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на репортаж нидерландского телеканала, показанный в программе Niewsuur на общественном телеканале NPO 2.

По информации источника, нидерландская корпорация отгружала комплектующие «дочке» китайской государственной компании China Electronics Technology Group (CETC), которая, как отмечает Reuters, является одним из основных поставщиков электроники Народно-освободительной армию Китая.

CETC выпускает компьютеры, коммуникационное и электронное оборудование, в том числе двойного назначения; занимается разработкой ПО и исследовательскими проектами, а также ведет инвестиционную деятельность и осуществляет управление активами.

Laura Ockel / Unsplash ASML продолжает тайно обслуживать «дочку» государственной CETC, поставщика армии КНР

Факт сотрудничества журналистам удалось установить в том числе при помощи анализа данных об операциях импорта/экспорта в/из Китая. Такие данные периодически публикует Главное таможенное управление КНР.

Прочие клиенты ASML из Китая

Среди других клиентов ASML из Китая – Шэньчжэньская международная квантовая академия, производители интегральных микросхем SiEn (Quingdao) и SMBC, дочерняя компания SMIC, главного контрактного производителя чипов КНР. Обе компании включены в «черный список» Минторга США (“entity list”).

Как сообщил CNews, в мае 2024 г. Минторг США включил 37 китайских организаций, работающих с квантовыми технологиями, в «черный список». По информации CNN, под ограничения попало несколько подразделений CETC.

ASML: все совершенно законно

ASML – крупнейший в мире производитель оборудования для выпуска полупроводников. Компания специализируется на DUV- и EUV-системах высокого разрешения. Организация не разглашает перечень своих клиентов.

В ответ на репортаж в ASML заявили, что не могут подтвердить корректность его содержания, отметив, что компания соблюдает все законы, регулирующие экспорт и, таким образом, всякая поставка оборудования, совершенная ей, либо выполняется на основании экспортной лицензии, либо не попадает под какие-либо ограничения.

Обвинения в шпионаже за собственными клиентами

В ноябре 2025 г. нидерландская газета NL Times сообщила о том, что ASML якобы предлагала властям США передавать ценную информацию о своих клиентах из Китая в обмен на возможность продолжения их обслуживания. Материал издания частично был основан на тексте книги «Самая важная машина в мире» (“De belangrijkste machine ter wereld”) за авторством бывших журналистов Bloomberg Дидерика Баазиля (Diederik Baazil) и Кагана Коца (Cagan Koc).

В ASML распространенные изданием сведения назвали «неточной интерпретацией ситуации со стороны авторов» книги.

Доля китайского рынка в структуре доходов ASML

Оборудование ASML пользуется огромным спросом во всем мире. Так, в числе известных его пользователей китайская SMIC, тайваньская TSMC и американская Intel.

Бизнес в КНР в последние годы оставался существенным источником доходов ASML. В 2024 г. китайский рынок принес нидерландцам около 10 млрд евро выручки, что составило приблизительно 36% от совокупных продаж компании.

В марте 2025 г. CNews писал о стремлении ASML по итогам 2025 г. сократить долю китайских клиентов в общемировой почти вдвое – до 20%.

В недалеком прошлом власти США посредством нидерландских чиновников пытались оказывать давление на ASML, чтобы та не продавала SMIC современное оборудование, урезала поставки морально устаревшего и не ремонтировала ранее отгруженное «железо».