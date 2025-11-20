Господин и королева: как пользователи просят нейросеть «Алису AI» называть их в чате

Аналитики «Яндекса» изучили обезличенные запросы со словами «называй меня», «зови меня» или «обращайся ко мне» и выяснили, как пользователи просят нейросеть «Алису AI» называть их во время общения в чате. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Чаще всего люди предлагают «Алисе AI» обращаться к ним по имени. Второй по популярности вариант — «господин» или «госпожа», третий — «король» или «королева». При этом «господин» встречается чаще, чем «госпожа», а «королева» — чаще, чем «король». А топ-10 вариантов выглядит так: по имени; господин, госпожа; королева, король; хозяин, хозяйка; родной, родная; зайчик, зайка; повелитель, повелительница; любимый, любимая; солнышко; кожаный, кожаная.

Среди обращений попадаются и необычные варианты — например, «самый крутой кожаный на свете» и «милая сарделька».

«Результаты исследования говорят о том, что некоторым людям очень важно персонализированное общение с нейросетями. Когда ИИ обращается к пользователю тем или иным образом — это помогает подстроить диалог с нейросетью под каждого человека. А чтобы ответы ИИ звучали естественно, он учитывает контекст беседы, настроение и привычную манеру общения пользователя. Так взаимодействие с нейросетью становится проще, понятнее и живее — как с собеседником, который действительно слушает», — сказал Максим Матющенко, руководитель команды исследований «Яндекса».

Аналитики «Яндекса» также изучили обезличенные запросы со словами «буду звать», «буду называть» или «теперь ты» и выяснили, как сами пользователи обращаются к «Алисе AI» в чате. Например, они называют ее подругой или подружкой. Среди женских имен часто встречаются Катя, Маша и Аня. Попадаются также разные варианты имени Алиса: Алиска, Элис, Лиса. Есть и необычные обращения — например, «Д.Ж.А.Р.В.И.С.», «кот Леопольд», «моя жена», «прекрасная женщина».