Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

«Яндекс Go» запустил единую подписку на самокаты, каршеринг и аренду пауэрбанков

С 17 сентября 2025 г. в приложении «Яндекс Go» появилась единая подписка на шеринговые сервисы «Самокаты», «Драйв» и «Бери заряд». Она поможет сэкономить в ежедневных городских сценариях — дешевле арендовать самокаты для коротких поездок и каршеринг для более длительных, а также вовремя заряжать телефон и оставаться на связи в дороге. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Go».

В подписку вошли бесплатные старты на самокатах, 30 минут ежедневной аренды пауэрбанков «Бери заряд» и скидка 10% на два самых популярных тарифа в каршеринге — фиксированный и поминутный. В «Драйве» с подпиской будет выгодно, например, ездить с фиксированной стоимостью по известным маршрутам — от дома до работы или за город на выходные. А в «Самокатах», благодаря бесплатному старту, дешевле совершать регулярные короткие поездки. Чаще всего этот транспорт арендуют в утренние и вечерние часы пик, чтобы доехать до пересадочного узла.

Артем Сычев, «РТ-Информационная безопасность»: Через пару лет стоимость услуг информационной безопасности снизится благодаря автоматизации и широкому внедрению ИИ

Безопасность

Подключить подписку можно в супераппе «Яндекс Go» ― в разделе арендных сервисов по кнопке «Яндекс Движ». Для действующих подписчиков «Яндекс Плюса» с активным «Абонементом на самокаты» опция также обновилась: теперь она называется «Яндекс Движ» и объединяет преимущества трех сервисов, а также доступна круглый год без временной заморозки. Подписчики, ранее не оформлявшие абонемент, смогут подключить опцию в разделе «Все опции Плюса» по цене 199 руб. в месяц.

«Яндекс Go» запустил подписку, чтобы удовлетворить растущий спрос на арендные сервисы и сделать городские сценарии доступнее — как для постоянных пользователей, так и для тех, кто еще не знаком с шерингом. В 2025 г. большую часть (77%) поездок сезона на самокатах совершили частотные пользователи, а в «Драйве» их число увеличилось почти на 40% по сравнению с прошлым годом. Для «Бери заряд» включение в единую подписку стало еще одним шагом интеграции в экосистему «Яндекса». Компания приобрела сервис в декабре 2024 г., объединив его с другими арендными услугами — каршерингом, самокатами и велосипедами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

Мощный российский «убийца» Android на базе Linux получит собственный магазин приложений. И это не «Аврора»

Евгений Царёв, Medoed: Автоматизация в ИБ сегодня — не только необходимость, но и вопрос выживания

«Яндекс» купил долю в телемедицинском ИИ-сервисе

Как убрать «зоопарк» ИИ-решений и создать единый доступ к нейросетям?

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

Orion Digital Day

Роботизация бизнес-процессов 2025

KVM и IP-KVM технологии для организации рабочих мест и мультимедийных пространств
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора Starwind 58" SW LED58UG401: доступный мультимедийный центр

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще