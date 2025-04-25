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Индексная книга (каталог) CNews*
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Титов Роман



25.04.2025 Blink: зумеры в пять раз чаще миллениалов заботятся о том, чтобы друзья оставались на связи 1
25.04.2025 На картах геосоциального приложения Blink появились точки по аренде пауэрбанков «Бери заряд» 1
21.08.2020 В России могут появиться технологический мейкерспейс и центр экспорта отечественной ИТ-продукции 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Титов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

Фонд Росконгресс 19 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 225 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 8805 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12219 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20349 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 332 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16057 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67363 1
Ожегов Сергей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 147821 3
Азия - Азиатский регион 5599 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1039 1
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 161 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43933 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17353 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 894 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13966 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2974 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5196 1
Tech Insider 4 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 871 1
День молодёжи - 27 июня 929 1
АСИ Сильные идеи для нового времени - форус 11 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356001, в очереди разбора - 758812.
Создано именных указателей - 173566.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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