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На картах геосоциального приложения Blink появились точки по аренде пауэрбанков «Бери заряд»

Геосоциальное приложение для шеринга локации с друзьями Blink добавило точки со станциями аренды пауэрбанков сервиса «Бери заряд» в свои интерактивные карты.

Пользователи приложения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще более чем 200 городах России могут быстрее находить и брать пауэрбанки в аренду в привычных для себя местах: ресторанах, кафе, торговых центрах и др. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Приложение подсказывает, когда на телефоне уровень заряда будет ниже 20%, и направляет персонализированное уведомление с указанием ближайшей станции с зарядками. Далее пользователь может перейти на карту с полным списком доступных точек и взять пауэрбанк через приложение «Яндекс Go».

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Blink
На картах геосоциального приложения Blink появились точки по аренде пауэрбанков «Бери заряд»

За первые три месяца появления станций «Бери заряд» на картах Blink охват совместной кампании составил более 2,1 млн пользователей, а количество переходов в чат-бот и приложение «Бери заряд» превысило 95 тыс. пользователей.

Также при просмотре профиля друга с низким зарядом пользователи могут «пинговать» его, отправляя уведомление с напоминанием о необходимости подзарядиться. Пуш-уведомление включает дружеское сообщение и ссылку на карту с указанием ближайших точек сервиса.

«Мы довольны результатами первых месяцев проекта, учитывая, что запуск пришелся на январские праздники. За время кампании баннер о низком заряде смартфона друга был показан более 22 млн раз, а пользователи отправили более 1,5 млн пингов с предложением подзарядиться. В результате более 95 тыс. человек перешли в чат-бот и приложение сервиса “Бери заряд”. Это подтверждает, что наша коллаборация не только решает реальную проблему, но и органично вписывается в повседневную жизнь пользователей. Мы считаем, что такая функционал делает приложение удобнее, а взаимодействие с ним — полезным», — отметил Роман Титов, руководитель отдела маркетинга.

«Проект с Blink – это еще один канал привлечения аудитории в наш сервис. Мы в первую очередь думаем об удобстве пользователя, чтобы его взаимодействие с сервисом было максимально комфортным, понятным и эффективным. Мы расширяем географию присутствия, поэтому в ближайшее время точек на карте станет еще больше», — сказал Андрей Выслоух, руководитель партнерских digital интеграций «Бери заряд».

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