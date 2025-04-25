На картах геосоциального приложения Blink появились точки по аренде пауэрбанков «Бери заряд»

Геосоциальное приложение для шеринга локации с друзьями Blink добавило точки со станциями аренды пауэрбанков сервиса «Бери заряд» в свои интерактивные карты.

Пользователи приложения в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще более чем 200 городах России могут быстрее находить и брать пауэрбанки в аренду в привычных для себя местах: ресторанах, кафе, торговых центрах и др. Об этом CNews сообщили представители Blink.

Приложение подсказывает, когда на телефоне уровень заряда будет ниже 20%, и направляет персонализированное уведомление с указанием ближайшей станции с зарядками. Далее пользователь может перейти на карту с полным списком доступных точек и взять пауэрбанк через приложение «Яндекс Go».

Blink На картах геосоциального приложения Blink появились точки по аренде пауэрбанков « Бери заряд

За первые три месяца появления станций «Бери заряд» на картах Blink охват совместной кампании составил более 2,1 млн пользователей, а количество переходов в чат-бот и приложение «Бери заряд» превысило 95 тыс. пользователей.

Также при просмотре профиля друга с низким зарядом пользователи могут «пинговать» его, отправляя уведомление с напоминанием о необходимости подзарядиться. Пуш-уведомление включает дружеское сообщение и ссылку на карту с указанием ближайших точек сервиса.

«Мы довольны результатами первых месяцев проекта, учитывая, что запуск пришелся на январские праздники. За время кампании баннер о низком заряде смартфона друга был показан более 22 млн раз, а пользователи отправили более 1,5 млн пингов с предложением подзарядиться. В результате более 95 тыс. человек перешли в чат-бот и приложение сервиса “Бери заряд”. Это подтверждает, что наша коллаборация не только решает реальную проблему, но и органично вписывается в повседневную жизнь пользователей. Мы считаем, что такая функционал делает приложение удобнее, а взаимодействие с ним — полезным», — отметил Роман Титов, руководитель отдела маркетинга.

«Проект с Blink – это еще один канал привлечения аудитории в наш сервис. Мы в первую очередь думаем об удобстве пользователя, чтобы его взаимодействие с сервисом было максимально комфортным, понятным и эффективным. Мы расширяем географию присутствия, поэтому в ближайшее время точек на карте станет еще больше», — сказал Андрей Выслоух, руководитель партнерских digital интеграций «Бери заряд».