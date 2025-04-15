Арендовать пауэрбанк «Бери заряд» можно в мультицентрах сети «Связь.On»

В мультицентрах «Связь.On» появились зарядные станции лидера рынка — сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд», который доступен пользователем в «Яндекс Go». Сервис уже представлен в 96 точках сети, в апреле количество локаций увеличится вдвое. Теперь посетители могут не только купить внешний аккумулятор или зарядить смартфон в мультицентре, но и взять пауэрбанк в аренду. Это поможет всегда оставаться на связи, даже если вы будете в разъездах по городу.

Новая услуга делает зарядку ещё доступнее и удобнее для клиентов. Чтобы воспользоваться арендой, достаточно открыть приложение «Яндекс Go» и выбрать сервис «Бери заряд». Все устройства оснащены кабелями трёх основных типов: Type-C, micro-USB и Lightning — подходят для большинства смартфонов. Средняя стоимость аренды составляет около 250 руб. в сутки, а точный тариф можно узнать в приложении.

«В наших мультицентрах мы стремимся создать для клиента удобную экосистему, в которой можно решить сразу множество вопросов: от выбора сложной техники или наиболее подходящей страховки до грамотных настроек защиты от мошенников или возможности быстро арендовать пауэрбанк и бежать по делам дальше, — сказала Дагмара Иванова, генеральный директор и один из учредителей «Связь.On». — С появлением в наших мультицентрах станций аренды пауэрбанк шеринга клиенты получают ещё одну повседневную услугу в шаговой доступности — быстро, просто и без лишних покупок».